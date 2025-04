Vámonos de miradores, de bodegas y queserías, de árboles singulares y hasta de cementerios

A quienes escribimos esta agenda semanal nos gustan (mucho) los bares y los restaurantes con o sin mantel. Nos molan por encima de lo razonable ... los conciertos, el teatro y cualquier otra convocatoria que agite bien las neuronas. También nos echamos con frecuencia a la montaña (¡mira que damos la paliza todo el año con esta ruta o con la otra!) y, para más inri, nos damos de codazos en cuanto sabemos de algún taller innovador. Pero, ay amigos, llega la Semana Santa, gozaremos de más horas libres y todavía nos venimos más arriba. Así que esta agenda de planes no va tan pegada a actos concretos con sus precios y horarios, que estos días la intención es tirar la casa por la ventana. Hasta puede que nos quitemos el reloj.

Ampliar Mirador de Santa Cataliña en Peñarrubia.

Para empezar miremos alrededor. En condiciones, sin las prisas habituales. Y si se trata de esto, ¿qué mejor que un mirador que esté bien alto y que nos recuerde lo pequeños que somos estos días que deberían ser de recogimiento? Hay decenas en Cantabria: allí donde un recodo regale un horizonte espectacular ya cuenta como tal. Por aterrizarlo, citaremos tres. El de Santa Catalina en el desfiladero de La Hermida, donde la vista corta la respiración si el día está despejado. El de Covalruyo sobre los valles pasiegos en el Puerto de Lunada ciega de belleza verde a quien se asoma. En la costa de Ruiloba, a pocos metros de la ermita de Los Remedios, el Cantábrico se despliega a lo loco ante nuestra mirada con un único banco en la pradera que suponemos que algunos días estará muy disputado. Alrededor de estos tres puntos hay sobradas opciones para seguir pasando unas horas. Esto, libre albedrío.

Después de llenarnos de aire los pulmones, vámonos de cuevas. No te apabullaremos con las más visitadas y famosas, que para eso tienes las webs oficiales de Cantur (www.turismocantabria.es) y Altamira. Sí te insistimos en que vuelvas a todas aquellas que conociste allá por la prehistoria de tu niñez y que podrías pasar ahora a limpio. ¿Por ejemplo? La del Pendo de Camargo, habitualmente tan solitaria y tan maravillosa, muy asequible para ir con niños. O Covalanas, en Ramales de la Victoria, que te traslada al Paleolítico en un pispás y encima con la posibilidad de un 2x1, porque después tienes Cullalvera a tiro de piedra, también interesantísima. Ojo, hay que planificarse y comprar las entradas con antelación, no vale improvisar.

Ampliar La majestuosa encina de San Roque de Colindres. DM

Más de naturaleza. ¿Eres aficionado a los árboles singulares y no sueles gastar tiempo en estas bobadas al extremo de que nunca te has retratado con la encina de San Roque de Colindres? ¡Pero si fue reconocida en 2023 como el mejor árbol de España!. Apunta, porque Cantabria está repleta de ejemplares que dan sombras únicas y se pueden hacer excursiones inolvidables de árbol en árbol. El truco es fácil: entra en esta página de la Dirección General de Montes y te encontrarás más de 200, clasificados por municipios y por especies. ¿Te gustan los robles? Pues creas tu propia ruta por los más guapos de la región. ¿Quieres conocer los más bonitos de Liébana, o de Campoo, o del Asón? Están todos, toditos.

Ir de cementerios es otro planazo. ¿Cóooooomoooooooo? Sí, has leído bien. ¿No quedamos en que esta es una semana de reflexión? Pues venga. Tres destacan por sus monumentos funerarios, sus esculturas y su ubicación: el de La Ballena de Castro Urdiales, que siempre se cuela entre los más bonitos de España, el de Comillas que le debe su fama al ángel de piedra que se aprecia desde lejos y el santanderino de Ciriego, una verdadera ciudad con sus calles y panteones históricos. Tampoco pierdas de vista en la capital el pequeño cementerio protestante inglés en Cazoña. Si no lo conoces, estás tardando. Ni el de Maliaño, junto al aeropuerto, con sus ruinas romanas.

Repongamos fuerzas, que tanto ir y venir es agotador. Como son fechas especiales, nos negaremos a pisar el rutinario bar de la esquina, que ya nos alimenta el resto del año. Para quienes nos leen desde la región y los visitantes: en Santander abren y cierran bares todos los días y sigue habiendo ambiente de sobra en Peña Herbosa y aledaños, Cañadío y aledaños. Confiesa: ¿cuánto hace que no te comes unas rabas de bandera o algún plato de mar fresco y noble por el Barrio Pesquero? Para los santanderinos: va siendo hora de retomar la exploración de las excelentes cocinas de los pueblos.

Ampliar El propietario de Quesoba, en las instalaciones de Sangas. DM

Para todos: una propuesta estrella -sobre todo si el tiempo no acompaña y hay que buscar refugio- es irse de talleres y visitas organizadas a bodegas, granjas y queserías, lugares donde reinan materia prima y tradición. Entre las pequeñas fábricas de queso visitables, aquí va un puñado: La Lleldiría en el barrio de Merilla de San Roque de Riomiera, para pasárselo en grande; Quesoba en Sangas (en el valle de Soba) con comidas, alojamiento y actividades, y Granja Cudaña, con sus talleres de queso y visitas guiadas en Labarces (en el municipio de Valdáliga). No pierdas la opción de probar la ginebra Siderit, el vino y los orujos de Picos de Cabariezo y la sidra de 45 amigos en sus respectivos lugares de nacimiento, que son Arce (Piélagos), Cabezón de Liébana y Ambrosero (Bárcena de Cicero). Si te propones catarlos todos, acabas recorriendo media región.

Los cuatro días festivos de la Semana Santa se celebrará, además, la llamada Gran Fiesta del Sobao Pasiego y la Quesada, que merece capítulo propio. Puede uno irse de museo etnográfico de las villas pasiegas -y al santuario de Valvanuz, y a la catedral del Miera- y combinar cultura con la degustación de los mejores productos de la tierra. Este es un plan imprescindible para la escritora María Oruña, que cuando viene a Cantabria, que es muy a menudo, siempre se pasa por la zona,como nos contó hace unos meses. En Ontaneda es obligatorio dejarse llevar por los helados y, en el resto del área las opciones de visiteo por los obradores son innumerables. En Selaya, Joselín tiene abierto un museo del sobao y organiza catas. A la olorosa tienda de El Macho no podrás asomarte sin querer llevarte la mitad de todo. En Vega de Pas no descansan para ofrecer lo mejor ni Etelvina ni La Zapita.

Están faltando unas notas de música ambiente, ¿no? Pues a ver. Este viernes en el Palacio de la Magdalena de Santander, en dos pases (19.30 y 21.15 horas) el Cuarteto Adagio interpretará una selección de bandas sonoras de cine. También estará (en Escenario Santander) Marwan, que celebra sus 20 años de carrera. Y en la sala Niágara, la banda Santuario rendirá tributo a Iron Maiden y al concierto 'Somewhere in time' de 1987. Para finalizar la semana, en el Bar Rvbicón, concierto de la banda cántabra The Spanish Peasant con su último trabajo, 'Ganar la luz'. Hay muchas convocatorias más estos días, estate atento a El Diario Montañés cada jornada.

Ampliar La obra de Maruja Mallo, en el Centro Botín. DM

Por supuesto, hay agenda de sobra a cubierto, que abril aguas mil es especialmente traicionero en Cantabria y seguro que en nuestros cielos habrá un poco de todo. Aparte del gran acuario que deja boquiabiertos a los críos en el Museo Marítimo del Cantábrico (en Santander) y de las opciones para recorrer el Palacio de La Magdalena (con visitas extra estos días para responder a la mayor demanda), el Centro Botín abre este sábado una de las exposiciones que está llamada a ser un éxito del año: la muestra de la irrepetible Maruja Mallo -una de las principales figuras de la Generación del 27- con el aliciente de que la institución siempre piensa en los niños. La Biblioteca Central de Cantabria (BCC) acoge una exposición muy especial para Siboney, una galería santanderina de referencia.

Ampliar Casona de Tudanca tendrá horarios especiales. DM

Para el final hemos dejado todo lo clásico. Eso que nos viene a la mente cuando nos preguntan para dónde tirar en momentos de ocio. La lista sería interminable y es mejor empezar por ese lugar que tienes pendiente y lo sabes. Puede ser el Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo, o la casa-museo de Pedro Velarde de Muriedas, con su delicioso jardín. La Casona de Tudanca tendrá un horario de apertura excepcional, aunque debes saber antes de pegarte la kilometrada que hay horarios fijos para recorrerla. Disfrutar de unas horas en Cabárceno o la Cueva del Soplao. Volver a esos pueblos que nos representan tanto por sus casonas y sus cocidos como Liérganes, Cartes, Potes, Santillana del Mar, Bárcena Mayor, Laredo, San Vicente de la Barquera, Comillas, Suances, Carmona y Esles. Citamos estos por aludir solo a unos pocos de los muchos que deparan sorpresas cuando uno se calza los zapatos de disfrutar. Hemos dicho bien: disfrutar. Que lo disfruten.