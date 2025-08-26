Semana de fiestas. Laredo inaugura su Semana Grande

Semana Grande de Laredo. Los Djs locales junto con Los 40 Classic reproducen música por la villa al ritmo de los 80's, 90's y 2000, con los mejores éxitos de sus épocas. A partir de las 17.00, en la Alameda Miramar.

Fiestas de los Santos Mártires, en Santander. Primer día de fiestas. Por la tarde, talleres infantiles en la Calle Juan Herrera. A las 19.00, en la Porticada, canta el Coro Ronda La Encina, seguidos de la banda de rock Degradados.

Fiestas del Cristo de Balaguer, en Garzón. La misa solemne empieza a las 12.30 en la Ermita del Cristo. Exhibición de música e instrumentos musicales a las 16.30 y después, hinchables acuáticos. A las 20.00 actúa Mariachi Azteca y a las 22.00, María Leire. Para terminar, todos arriba con la macrodiscoteca Titanium Show.

Fiestas de San Vitores, en La Veguilla. Día de cierre. A las 09.00 se presenta la diana floreada y a las 12.00, la misa solemne al patrón, junto al blanco del fin de las fiestas.

Guerras Cántabras, en Los Corrales de Buelna. Taller infantil de juegos romanos a las 17.00. Después, conferencia 'Nuevos descubrimientos relacionados con las Guerras Cántabras'.

Festival Internacional de las Naciones, en Santander. A las 19.00, actuación de la Escuela de Danza Olga Fuentes. Breve interludio protagonizado por la asociación cultural peruana Brisas del Caballo. A las 22.00, les toca el turno a las Black Girls.

Concierto de Los Berrones, en Riaño de Ibio. La banda asturiana de rock actúa n la localidad de Mazcuerras a las 23.00 horas. Concierto gratuito.

Cine de Verano, en Santander. Proyección de la película 'Flow' en el Centro Botín a las 21.30 horas.