Semana de fiestas. Laredo inaugura su Semana Grande
Santander
Martes, 26 de agosto 2025, 07:52
Hoy, martes 26
-
Semana Grande de Laredo. Los Djs locales junto con Los 40 Classic reproducen música por la villa al ritmo de los 80's, 90's y 2000, con los mejores éxitos de sus épocas. A partir de las 17.00, en la Alameda Miramar.
-
Fiestas de los Santos Mártires, en Santander. Primer día de fiestas. Por la tarde, talleres infantiles en la Calle Juan Herrera. A las 19.00, en la Porticada, canta el Coro Ronda La Encina, seguidos de la banda de rock Degradados.
-
Fiestas del Cristo de Balaguer, en Garzón. La misa solemne empieza a las 12.30 en la Ermita del Cristo. Exhibición de música e instrumentos musicales a las 16.30 y después, hinchables acuáticos. A las 20.00 actúa Mariachi Azteca y a las 22.00, María Leire. Para terminar, todos arriba con la macrodiscoteca Titanium Show.
-
Fiestas de San Vitores, en La Veguilla. Día de cierre. A las 09.00 se presenta la diana floreada y a las 12.00, la misa solemne al patrón, junto al blanco del fin de las fiestas.
-
Guerras Cántabras, en Los Corrales de Buelna. Taller infantil de juegos romanos a las 17.00. Después, conferencia 'Nuevos descubrimientos relacionados con las Guerras Cántabras'.
-
Festival Internacional de las Naciones, en Santander. A las 19.00, actuación de la Escuela de Danza Olga Fuentes. Breve interludio protagonizado por la asociación cultural peruana Brisas del Caballo. A las 22.00, les toca el turno a las Black Girls.
-
Concierto de Los Berrones, en Riaño de Ibio. La banda asturiana de rock actúa n la localidad de Mazcuerras a las 23.00 horas. Concierto gratuito.
-
Cine de Verano, en Santander. Proyección de la película 'Flow' en el Centro Botín a las 21.30 horas.
-
Concierto de The Avengers, en Santander. Uno de los grupos punk más importantes de EEUU hace su aparición en el bar Rock Beer The New. A las 21.00, con entrada.
Un adelanto apra el miércoles
-
Semana Grande de Laredo. La fiesta se traslada a los años 90 con Mix the 90 's. Espectáculo que contará con la participación de diferentes artistas como Locomia o Malena García. A partir de las 22.00 horas, en la Alameda Miramar.
-
Fiestas de Nuestra Señora de la Consolación, en Pie de Concha. Torneo de consolación de futbito, durante todo el día en la pista del pueblo.
-
Guerras Cántabras, en Los Corrales de Buelna. La tarde comienza con el taller infantil arqueochet 'Molienda en la edad del hierro', a las 17.00 horas. La arqueóloga y topógrafa Esperanza Martín será la ponente de la conferencia 'Poza de la Sal: el redescubrimiento de un gran asentamiento romano', a las 20.00 horas.
-
Fiesta de los Santos Mártires, en Santander. Desde las 13.00 horas Food Fest en la Plaza Pombo. Tarde repleta de actividades y talleres. A las 19.30 horas show de ilusionismo 'Magicus' con Asier Moon, Mago Dacsa y Mago Rub, en la Plaza de las Atarazanas.
-
Festival de las Naciones, en Santander. Dj's session y homenaje Real Racing de Santander a las 19.00 y 21.00 horas.Concierto de La Vid y El Olivo a las 21.30 horas. A las 22.30 horas Dj Cheda and Friend.
Y para el jueves
-
Semana Grande de Laredo. La noche mágica. Los talleres en donde se están terminando las carrozas podrán ser visitados, antes del gran día.
-
Fiesta de Los Santos Mártires, en Santander. Callejeando con Food Fest en la plaza Pombo desde las 13.00. A las 18.00, talleres infantiles en la Calle Juan Herrera. Los espectáculos de la Porticada empiezan a las 19.00.
-
Fiestas de Nuestra Señora de la Consolación. Inicia el concurso de fotografía. El chupinazo y el pregón son a las 21.00. Después, cena popular y bingo para todos. A las 00.30, todos a bailar con la macrodiscoteca de Dj Maroto.
-
Festival Internacional de las Naciones, en Santander. Le toca salir a bailar a The Lab Dance Studio a las 19.00, con una interrupción del Centro de Danza Profesional Ana Mancina. La actuación especial de Mia Moi y Mikaella Ritchy es a las 22.00.
-
Guerras Cántabras, en Los Corrales de Buelna. Taller infantil a las 17.00. Después, conferencia sobre los asentamientos romanos en Poza de Sal.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.