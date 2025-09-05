El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Este viernes, nadie quiso perderse el inicio de los festejos de Ampuero.

Este viernes, nadie quiso perderse el inicio de los festejos de Ampuero. Alberto Aja

Ampuero se abraza a la fiesta de la Virgen Niña

Multitudinario chupinazo en la villa del Asón que da paso a cuatro días de encierros, música y jolgorio

Borja Cavia

Borja Cavia

Ampuero

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:36

Es sólo ruido. ¡Pum!. Un estallido breve, que se queda en el oído un segundo, pero en la cabeza de ampuerenses y visitantes durante los ... cuatro días que duran las fiestas de la Virgen Niña que arrancaron este viernes con un chupinazo multitudinario al que nadie quiso faltar. A diferencia del año pasado, la lluvia ha respetado la liturgia festiva y la religiosa y el único líquido que cayó sobre los presentes en el exterior del Ayuntamiento de Ampuero fue algo más rosado que el agua, una mojadura consensuada (y pegajosa, eso sí), que tiñó el blanco impoluto y que, tras prepararlos antes del cohete, llevó los pañuelos rojos al cuello de los presentes.

