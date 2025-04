Costas derriba por error parte de un molino de mareas de Coz de Monte, en Treto

La Demarcación de Costas de Cantabria ha derribado buena parte del molino de mareas de Coz de Monte, en Treto (Bárcena de Cicero). La ... actuación se llevó a cabo a finales de marzo durante los trabajos que está ejecutando este organismo para demoler varias edificaciones en ruina o parcialmente derrumbadas en esta zona de dominio público marítimo-terrestre. Un área que se inunda con las mareas vivas tras la rotura, hace año y medio, de un muro de la marisma.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Bárcena de Cicero, José Luis Palacio, presentó en el pleno de la semana pasada una moción denunciando este hecho y solicitando, entre otras cosas, que, «previo informe del servicio municipal de Urbanismo acerca de la legalidad de dicha actuación, se incoe un expediente para el restablecimiento de la legalidad urbanística, se determine la identidad de los autores, se restituya el molino a su anterior estado y se exijan las responsabilidades que pudiera haber lugar».

Palacio asegura que los vecinos han asistido con «perplejidad» a la demolición de las paredes del molino, que «es un bien de nuestro patrimonio a conservar, dado su indudable valor cultural por su historia y características arquitectónicas». Además, señala que en el informe de sostenibilidad ambiental del Plan General –en tramitación– se contempla como «digno de protección».

El alcalde de Bárcena de Cicero, Gumersindo Ranero (PRC), explica que nada más enterarse de la demolición llamó a Costas y «me dijeron que la obra se había parado». El Ayuntamiento recibió en su día un escrito de la Demarcación informando de que iban a derribar las edificaciones en ruina, pero «dábamos por hecho que se trataba de las casas y, además, al ser terreno de dominio público, no precisan de licencia municipal». En cuanto a los hechos, Ranero relata que, al parecer, «el operario de la pala excavadora pensaba que era una casa, pero cuando se percató de que estaba echando abajo un molino de mareas al descubrir los arcos inferiores –también alertó un vecino de la zona que lo vio– contactó con Costas». De inmediato, se procedió a detener las obras (solo ha quedado en pie una pared) y se solicitó un informe a la dirección general de Patrimonio para determinar si la instalación está protegida.

Ranero expone que el Ayuntamiento va a esperar a la respuesta de Patrimonio y «según lo que indiquen, se actuará». No obstante, añade que «actualmente, al romperse el muro existente en la marisma, el agua sube ciento y pico metros más arriba del molino, por lo que si se va a recuperar el edificio habrá que arreglar el muro, pero lo tendrán que hacer Costas o Patrimonio, el Ayuntamiento no. «Es una edificación que fue privada y ahora está en domino público. Y Costas ya ha dicho que no va a arreglar nada», asegura el regidor.

La moción fue rechazada con los votos en contra del PRC, mientras que el PP y PSOE se abstuvieron y solo la apoyó Vox, como impulsor. Todos los grupos manifestaron su conformidad en aguardar al informe de Patrimonio.

«No es BIC»

Desde Costas, a preguntas de este periódico, han indicado que durante la ejecución de los trabajos se detectó la arcada del molino y se paralizó la demolición para solicitar un informe a Patrimonio y que ratifique, o no, si esta instalación es Bien de Interés Cultural (BIC). Costas acaba de recibir el informe, que «concluye que no existe ningún BIC», por lo que se retomarán las tareas de derribo como estaban inicialmente previstas. Por su parte, Patrimonio ha enviado a técnicos a inspeccionar la obra y, tras la visita, ha respondido que «los restos de la fachada en ruinas que incluye una arcada no figuran en el Inventario Arqueológico de Cantabria, ni en el Inventario de Patrimonio Cultural de Cantabria». No obstante, el expediente no está aún cerrado.