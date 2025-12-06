La Asociación El Corraleo se presenta en Los Corrales ante medio centenar de personas La junta directiva ha anunciado de momento la impartición de clases de baile y teatro y un encuentro de tunas en marzo del año que viene

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Sábado, 6 de diciembre 2025, 10:16

Los Corrales de Buelna cuenta ya con una nueva asociación, El Corraleo, nombre adoptado en recuerdo a una de las plazas más antiguas de la localidad, «muy relacionado y relacionable con nuestro municipio y identificativo de un corral, un lugar para reunirse y compartir ideas». Medio centenar de personas acudieron a una presentación en la que la directiva, encabezada por la que fue alcaldesa, Josefina González, expuso sus líneas maestras para un futuro cercano en el que cuenta con todas aquellas personas que «quieran aportar algo».

El proceso ha sido tan largo como un año, pero el colectivo ya tiene los primeros socios, local en el centro social La Rasilla e incluso profesores para algunas de las actividades que ya están en cartera, como clases de baile o un grupo de teatro.

El «grupo de amigos» que lideran la iniciativa comenzó pensando en dar el relevo a una asociación de mujeres que ha terminado desapareciendo, pero la incorporación de personas de distintos ámbitos hizo que el proyecto creciera en distintas áreas.

Ya cuentan con estatutos oficiales y han presentado sus ideas en un Ayuntamiento que estaba representado por el primer teniente de alcalde, Javier Conde, y la concejala de Educación, Cultura y Ciudadanía, María Ángeles Lombilla.

Directiva de la Asociación El Corraleo de Los Corrales. CAVIA

Josefina González presentó a su junta directiva, en la que están integradas Pilar Saiz Aguayo, Rosa Colio (tesorera), Esther San Emeterio, Remedios Quevedo, Paloma Menéndez (secretaria) y Chele de la Fuente.

Adelantó que en enero se celebrará una nueva reunión para que quien se una al proyecto exponga sus ideas. Entre las que ya están en marcha están las clases de baile en La Rasilla o de teatro en el Espacio La Plaza. Y en veremos, la creación de un grupo de pandereteras «rock», como dijo González. Algo para lo que esperan encontrar una profesora.

También preparan la celebración del 40 aniversario de la creación de la primera tuna en Los Corrales de Buelna. Será el 28 de marzo y se espera contar con el apoyo de un Ayuntamiento que recibió en ese momento un proyecto que cuenta con los organizadores del primer encuentro de tunas que se celebró en la localidad.

Para terminar, la directiva anunció que el próximo miércoles 10 de diciembre estarán en su sede, en el último piso del centro social La Rasilla, de cuatro a cinco y media de la tarde, «por si alguien quiere acercarse, por si quiere documentación, asociarse o preguntar cualquier cosa». De momento, la cuota mensual como socio será de dos euros.