El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un joven realiza acrobacias frente al numeroso público que acudió ests sábado a la cita convocada en la plaza de La Llama. L. A.

El circo más joven retumba en Torrelavega

La plaza de La Llama ha acogido este sábado la Gala Internacional de Escuelas de Circo Joven ante un público entusiasmado con el espectáculo

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:19

Como si los cuerpos no pesaran, como si no existiera la gravedad, como si con las posturas se pudieran decir frases, en silencio, solo con ... la música y el movimiento. Así ha empezado en Torrelavega el Festival Ciudad de Circo, en la plaza de La Llama, con un modesto escenario y los aplausos de un público numeroso y entusiasmado recibiendo el espectáculo. Demostraron que hace falta poco para impresionar mucho –la gente no paraba de emplear expresiones como 'guau' y 'hala'–. Empezaron fuertes los anfitriones, componentes de la Escuela Municipal de Circo y Teatro Físico de Torrelavega, que hicieron de maestros de ceremonias con las escuelas de circo llegadas de Países Bajos, Italia, País Vasco, Galicia, Madrid, Andalucía y Castilla y León.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Santander y el Ministerio firman el derribo de la Horadada y la construcción del segundo espigón
  2. 2

    Conmoción en Cicero y Santoña por el fallecimiento en accidente de moto del joven Pablo Parcha
  3. 3

    Dos osos se atiborran de uvas en Liébana
  4. 4

    Un centenar de vehículos recorre Santander para protestar contra la Zona de Bajas Emisiones
  5. 5

    Eduardo Noriega sobrevive al caos del apocalipsis zombi en España
  6. 6 El Alvia Madrid-Santander llega cuatro horas tarde al sufrir una avería en Valdestillas
  7. 7

    La cuna del duelo y la despedida
  8. 8

    Gema Igual justifica su rectificación sobre el aparcamiento de Mataleñas por «el bien de Cueto y de Santander»
  9. 9 María Jesús Fernández: «Cariño no le va a faltar al queso mientras estemos haciéndolo»
  10. 10

    La mansión del Duque en Comillas, visitable los sábados hasta diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El circo más joven retumba en Torrelavega

El circo más joven retumba en Torrelavega