Nuevo campo de fútbol de césped artificial en Los Corrales. CAVIA

Los Corrales promociona su nuevo campo de hierba artificial con la Fundación Real Racing

Acuerdo para celebrar el Campus de Navidad del club en las nuevas instalaciones durante la última semana del año, dirigido a niños y niñas nacidos entre 2010 y 2020

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Sábado, 6 de diciembre 2025, 10:12

Comenta

Los Corrales de Buelna acoge por primera vez este año el Campus de Navidad organizado por la Fundación Real Racing Club, aprovechando el nuevo campo de fútbol de hierba artificial en el complejo municipal deportivo Luis Andrés Samperio. Será la última semana de diciembre, clausurándolo el 2 de enero, un campus que ya tiene abierto el plazo de matrícula. La actividad va dirigida a niños y niñas nacidos de 2011 a 2020, y los porteros de 2010 a 2019, y se llevará a cabo de nueve de la mañana a dos de la tarde, con la opción de un servicio 'canguro' que permitirá adelantar la llegada una hora y retrasar la salida hasta las 15.15 horas, para facilitar la conciliación familiar.

Los participantes, además, realizarán actividades lúdicas y formativas a través de las que pondrán en práctica valores como el compañerismo, el afán de superación o la importancia de convivir en armonía.

Todos los alumnos disfrutarán de un nutritivo desayuno y dispondrán de seguro médico. La matrícula, en función de si los participantes pertenecen al club verdiblanco, son alumnos de la Academia o disponen del kit de ropa oficial, oscila entre 74 y 109 euros (en este último caso los inscritos reciben dos camisetas, sudadera, pantalón corto y medias). Además, hay descuento si se asiste a los dos turnos, si se inscriben hermanos o si los pequeños juegan en alguno de los clubes convenidos con el Racing. El servicio 'canguro' se ofrecerá por 19 euros.

Mejorar la formación y promocionar el campo

El primer teniente de alcalde, Javier Conde, ha asegurado que «tener un Campus de la Fundación Racing de Santander es una oportunidad para que chicos y chicas jóvenes puedan mejorar su formación en el fútbol en unas fechas en las que normalmente la actividad baja. Además, nos brinda una oportunidad para dar a conocer un nuevo campo artificial que está recibiendo magnificas y positivas críticas, una ocasión para que jugadores de toda la región lo puedan disfrutar».

