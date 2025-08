Los Corrales sufre el robo de mesas y bancos recién instalados

El viernes 18 de julio el equipo de gobierno de Los Corrales de Buelna presentó el plan, ya muy avanzado, de adecuación de los ... cerca de tres kilómetros de la senda fluvial del Besaya, entre Somahoz y Cieza. También se incluía la recuperación de los accesos a las 'playas' del río en un tramo que suma otro kilómetro largo en el municipio de Cieza, con más entradas al río. El sábado muchos paseantes disfrutaron de las mejoras realizadas en el trazado de Los Corrales, entre ellas dos grupos de mesas y bancos de madera que duraron apenas unas horas. En la noche del sábado al domingo alguien, bien pertrechado, evidentemente, se los llevó, y el domingo las personas que disfrutaron de ese paseo se asombraron de que ya no estuvieran. Fue un visto y no visto.

El lunes, en el Ayuntamiento no daban crédito a un robo más de bienes públicos, a pesar de que ven, cada poco, cómo se sustraen elementos diversos, se pintan paredes y monumentos, se rompen macetas, papeleras o bancos y se acumulan objetos de todo tipo en los puntos de recogida de basuras, cuando no se tiran al río. En el despacho de Alcaldía los concejales se quejaban amargamente y reconocían que no se podrá sustituir ninguno de esos dos grupos de mesas y bancos.

Hace dos meses se sustrajeron una treintena de losas muy pesadas en el parque público Juan XXIII

En el último año algunos robos han llamado mucho la atención. El último en junio de este mismo año, cuando a las reiteradas muestras de vandalismo se unía el robo de una treintena de grandes losas en el parque del barrio Juan XXIII. Mucho valor no tenían, pero sí mucho peso y requería un gran esfuerzo arrancarlas del suelo, con lo que aún no se acaba de entender el por qué ni el para qué de ese robo. En abril del año pasado no se habló de otra cosa que no fuera el robo de un monumento, y no uno cualquiera, el erigido en homenaje a una persona muy querida, especialmente en San Mateo, donde se levantaba una piedra en memoria de Ángel Renero Iglesias, 'Tito', Presidente de Honor hasta su fallecimiento en 2016 de la Sociedad Cultural y Deportiva Rebujas, un «embajador» de San Mateo, como decía entonces el todavía presidente de esa peña, Rubén García.