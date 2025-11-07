Detenido un saqueador de tuberías de cobre en un edificio en obras de Polanco Se trata de un vecino de Torrelavega de 51 años y múltiples antecedentes por robos con fuerza, que ya había arrancado más de veinte tubos de la calefacción del inmueble y se disponía a huir del lugar

Mariña Álvarez Santander Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:11 | Actualizado 11:17h.

La Guardia Civil ha sorprendido a un vecino de Torrelavega de 51 años robando tuberías de cobre dentro de una obra en Polanco. Estaba dentro del edificio en reformas y ya tenía preparadas para sacar de allí más de una veintena de tubos, que había cortado tanto del exterior como del interior de la propiedad.

Una vez identificado se pudo verificar que tenía en vigor cinco órdenes de búsqueda, detención y personación en diferentes juzgados de Torrelavega, todas relacionadas con presuntos robos con fuerza.

Fue durante la noche del pasado 4 de noviembre cuando los agentes sospecharon que en un edificio en obras del término municipal de Polanco podía haber alguna persona en su interior. Al ir allí, ese individuo fue interceptado cuando pretendía huir de la propiedad.

En el jardín se localizaron diferentes tuberías de cobre -más de veinte-, algunas cortadas del interior del edificio y arrojadas por la ventana y otras seccionadas de conexiones exteriores de la casa. Entre los tubos cortados se encontraron algunos con llaves de paso y conexiones de la instalación de calefacción. También se hallaron bolsas de rafia para el traslado de las tuberías y se intervinieron herramientas con las que forzaba y cortaba las canalizaciones.

La valoración de los daños causados y de los tubos arrancados está aún pendiente de valoración.

Con esta actuación se ha evitado otro robo de tuberías de cobre, como ocurrió en octubre, cuando se detuvo a otras dos personas por otro robo de la canalización del gas en una urbanización del término municipal de Piélagos, que produjo un escape con riesgo para los residentes.