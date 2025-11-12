El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un momento de la obra 'Haciendo Histeria'. DM

'Haciendo Histeria', el desembarco de la Compañía de Anabel Díez en Los Corrales

«El humor como herramienta para conocer la historia» en una nueva obra de Carlos Troyano que se pondrá en escena en el Teatro Municipal este viernes

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:35

El Teatro Municipal de Los Corrales de Buelna vuelve a acoger una obra de la Compañía de Anabel Díez, que regresa a su casa con la obra 'Haciendo Histeria', un texto de Carlos Troyano que utiliza «el humor como herramienta para conocer la historia».

Será este viernes 14 a las ocho de la tarde cuando Díez vuelva a dirigir en el teatro del pueblo donde radica su compañía profesional. Cuenta con la interpretación de tres de sus actrices, Eva Barón, Lydia Casares y Belén Galarza.

Como explica Carlos Troyano, «'Haciendo Histeria' no es una clase de historia, ni una obra convencional, ni un espectáculo de improvisación, aunque tiene un poco de todo ello. Es una propuesta teatral, cómica y didáctica que recorre, desde Roma hasta nuestros días, los estereotipos que han etiquetado a las mujeres a lo largo de los siglos».

Desde Juana de Arco hasta Clara Campoamor, desde el útero errante de Platón hasta el clásico 'no te pongas así, cariño', la obra invita al público a reírse de lo que antes dolía, revisando con humor las visiones históricas sobre la histeria femenina y «reivindicando la voz de todas las que se negaron a callar». Con un tono descarado, 'Haciendo Histeria' combina rigor histórico, sátira y emoción «para convertir el escenario en un espacio de memoria y liberación».

Entradas ya en el Teatro Municipal

La función se enmarca dentro del Circuito Escena, programa promovido por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria para apoyar la difusión del teatro profesional y las entradas ya pueden recogerse en el Teatro Municipal.

