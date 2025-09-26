El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pleno del Ayuntamiento de Miengo. DM

Miengo no pagará dietas a los ediles con deudas municipales

Los concejales morosos con el Ayuntamiento tendrán que abonar tasas e impuestos si quieren cobrar por el ejercicio del cargo público

Sara Torre

Sara Torre

Miengo

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:41

La sombra de la duda se cernió este viernes entre los ediles de Miengo al debatirse una moción presentada por el equipo de Gobierno (PP)encaminada a establecer que los concejales y representantes públicos dejen de percibir dietas por asistencia a plenos, comisiones o cualquier otro órgano de representación mientras mantengan deudas pendientes con la Administración local.

Como todas las manos se alzaron ante la pregunta de '¿Votos a favor?' no quedó aireado explícitamente a raíz de qué o de quién se estaba debatiendo un punto que, según todos los indicios, estaba señalando a alguien concreto. La portavoz del equipo de gobierno Elena Castillo habló en general y contextualizó diciendo que «actualmente, cualquier persona física, familia, asociación o entidad que solicita una ayuda de emergencia social, contrato o subvención debe estar al corriente de pago con el Ayuntamiento para acceder a la prestación».

Sin embargo, subrayó, hasta ahora esta obligación no se aplicaba a los propios concejales, quienes podían seguir cobrando dietas aun cuando adeuden impuestos o tasas municipales, «generando un evidente agravio comparativo con el resto de la ciudadanía».

Elena Castillo argumentó que los concejales no pueden tener deudas con el municipio, «igual que se exige a los vecinos»

La portavoz popular destacó así la importancia de que los representantes municipales sean «ejemplares» en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, «asegurando que la percepción de dietas solo sea posible cuando se esté al día en el pago de impuestos y tasas básicas, como el suministro de agua, el saneamiento, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Circulación».

La medida contempla que, en caso de existir deudas pendientes, las dietas se compensarán de oficio con dichas deudas hasta su total regularización. De esta forma se garantizan «los mismos criterios de responsabilidad y equidad que se exigen a los vecinos se apliquen también a los cargos públicos», remarcó Castillo.

Portal de transparencia

En el mismo pleno, y a propuesta del Partido Popular, se aprobó también que un empleado municipal preste servicio a jornada parcial en el Colegio Público Marzán. Además, salió adelante una moción de Verdes Equo, que sustiuía a otra de Vox, para que se tomen las medidas necesarias en aras a poner en funcionamiento el portal de transparencia. La propuesta fue aprobada con los votos a favor del ambos grupos, así como del Partido Popular.

