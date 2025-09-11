Miengo será sede oficial del Racing y organizará campus con su Academia El Ayuntamiento dice que es «un orgullo» haber alcanzado un acuerdo con la entidad deportiva

Sara Torre Miengo Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:04

El Ayuntamiento de Miengo ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la Fundación Real Racing Club para poner en marcha en el municipio la Academia del Racing. Se convierte, así, en la segunda sede oficial de este proyecto de formación deportiva. Gracias a este convenio, además de las sesiones regulares de la Academia, el Racing organizará campus en todos los recesos escolares, en los que niño y jóvenes tendrán la posibilidad de seguir formándose y disfrutando del fútbol en periodos vacacionales.

Con este acuerdo, se persigue una doble vertiente: educativa y deportiva. Por un lado, se busca fomentar la educación en valores, el esfuerzo y la convivencia, así como el aprendizaje de lo que significa trabajar en equipo frente a la individualidad. Por otro, se apuesta por la tecnificación futbolística, ofreciendo a los jóvenes del municipio herramientas y recursos de calidad para progresar en su desarrollo deportivo. Asimismo, esta iniciativa supondrá un apoyo importante a la conciliación familiar durante los recesos escolares, ofreciendo a las familias un recurso formativo y de ocio saludable para sus hijos e hijas.

La teniente Alcalde de Miengo Elena Castillo considera que «el convenio alcanzado resulta especialmente beneficioso para los vecinos empadronados en Miengo y para los alumnos que forman parte de las Escuelas Deportivas Municipales 'Vive Miengo', quienes podrán acceder en condiciones ventajosas a esta oferta única de formación vinculada al Racing».

La edil ha mostrado una gran satisfacción por este paso adelante en la apuesta por el deporte base: «Para nosotros es un orgullo ser la segunda sede de la Academia oficial del Racing y que la Fundación Real Racing Club confíe en nuestro proyecto y en nuestras instalaciones», ha añadido.