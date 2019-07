El número de miembros de las comisiones enfrenta a gobierno y oposición en Los Corrales Primera sesión plenaria de la nueva Corporación de Los Corrales de Buelna. / Nacho Cavia En la primera sesión plenaria de la legislatura, el equipo de gobierno propuso que estén formadas por once ediles NACHO CAVIA Los Corrales de Buelna Domingo, 7 julio 2019, 09:05

El número de componentes de las comisiones informativas que tendrá el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna ha dado origen al primer enfrentamiento entre el gobierno municipal y la oposición, especialmente con la portavoz del grupo socialista y anterior alcaldesa, Josefina González. El gobierno PRC-PP propuso que cada comisión contara con once concejales de los 17 que forman la Corporación: tres del PSOE (que tiene seis concejales), tres del PRC (que tiene cinco), otros tres del PP (que tiene cuatro ediles) y la participación de la concejala de IU y el de VOX. A estos dos concejales el número les pareció demasiado alto y propusieron comisiones de entre siete y nueve ediles. En cambio, al PSOE le pareció que once no cumplía con la proporcionalidad debida, por lo que instó al gobierno municipal a plantear comisiones de trece concejales, advirtiendo de que en caso contrario se plantea la posibilidad de recurrir la decisión.

La primera en hablar fue la concejal de IU, Elsa Salas, que apeló a la cordura y dijo no entender por qué PSOE, PRC o PP necesitaban tres o cuatro concejales en comisiones informativas en las que IU hacía el mismo trabajo con solo un representante. Defendió comisiones mejor de siete que de nueve miembros, pero adelantó que aceptaría cualquiera de las dos opciones.

Por su parte el edil de VOX, José Joaquín Bengochea, coincidió en una composición que no fuera más allá de nueve concejales, proponiendo que fueran ocho y que decidiera el voto de calidad del presidente en caso de empate.

En su condición de portavoz del PSOE Josefina González afirmó que en la propuesta del PRC-PP no se atiende la proporcionalidad de los grupos en los plenos. Propuso trece miembros, cuatro del PSOE, otros tantos del PRC, tres del PP y los concejales de IU y VOX. Destacó la importancia de este órgano municipal tanto como la participación y trabajo en ellas de todos los concejales de la Corporación.

Julio Arranz, portavoz popular, defendió una propuesta de 11 componentes que, dijo, se ajusta a la legalidad, dando primacía a la representatividad frente a una proporcionalidad que reproduzca en cada comisión las sesiones plenarias. El portavoz regionalista, Javier Conde, habló de un número «razonable» que, como en la pasada legislatura, afirmó, respeta la representatividad de todos los grupos y se acerca a la proporcionalidad sin llegar a un número excesivo de componentes en cada comisión. El alcalde, Luis Ignacio Argumosa (PRC), también calificó la propuesta del gobierno como «coherente, acercándonos todo lo posible a la proporcionalidad respetando la representatividad», insistió. La propuesta se aprobó con los nueve votos del gobierno, la abstención de VOX y el voto en contra de IU y PSOE.