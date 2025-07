El puente de Raos se abrió a pesar de que no hubo procesión marítima

Ángela Casado Santander Jueves, 17 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Como ya habían adelantado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el presidente de la Autoridad Portuaria (APS), César Díaz, el puente levadizo de ... Raos finalmente sí se abrió ayer, día del Carmen. Como expusieron hace varias semanas, su intención no era únicamente que los pescadores llevaran a cabo la procesión marítima -que no se hizo, como llevaban semanas reiterando desde el sector-, sino que saliera un barco que estaba dentro y que se había vendido. La intención de Igual y Díaz era que, aprovechando la apertura para ejecutar esta venta, los pescadores salieran con la imagen de la Virgen una vez terminase la procesión terrestre. Así, la apertura no sería solo con motivo de la celebración -como habían afeado los pescadores, que llevan meses viendo afectado su trabajo por la rotura del puente-, sino que se 'aprovecharía' otra circunstancia. Pero la excusa no ha servido a los pescadores, que siguieron firmes en su postura y, aún con el puente abierto, no salieron al mar. Su reivindicación responde al «maltrato» al sector, que lleva desde febrero sin poder acceder con normalidad a la lonja por la rotura del puente. Según estiman desde el Puerto, la avería estará reparada a finales de agosto.

El resto de actos de las fiestas del Barrio Pesquero se están llevando a cabo con la normalidad de todos los años y la Virgen recorrió ayer las calles del barrio como es habitual, al mediodía, después de la misa.

