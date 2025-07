Somo pide a gritos el nuevo aparcamiento porque «ahora es imposible encontrar un sitio libre»

Kevin Barquín Santander Jueves, 17 de julio 2025, 07:15 Comenta Compartir

Desde Austria venían Lia Müller y su amiga. Tuvieron suerte con el aparcamiento, pero ni mucho menos es la tónica habitual de los últimos tiempos en Somo (Ribamontán al Mar). Ni ellas se lo creían. Nada más aparcar, ambas se bajaron de su autocaravana, entre risas de asombro, para comprobar que el sitio que habían encontrado no tenía ningún problema. Y no lo tenía, era zona azul. «Pensábamos que no íbamos a encontrar sitio», decían con la alegría de haber tenido la suerte de aparcar a la primera. Tan solo necesitaron quince minutos, venían de Laredo y querían pasar el día, antes de continuar su viaje de turismo costero hasta Portugal.

El Diario Montañés se ha desplazado a Somo para preguntar las impresiones de vecinos, turistas y trabajadores del pueblo, acerca del nuevo proyecto de un parking en altura. La mayoría estaban a favor. Encontrar un sitio cada vez está más cotizado y 350 nuevas plazas «ayudarían bastante al desarrollo del verano». Una de las perspectivas más completas la tenía David García, director de la Escuela Cántabra de Surf, que considera que los nuevos aparcamientos serían muy positivos porque «tenemos una playa gigantesca, de ocho kilómetros, y la gente no puede venir porque no encuentras hueco para aparcar». Él reside en el pueblo hace varios años y defiende que «al igual que existe la zona azul debería de haber una verde, reservada para los residentes».

Apunta también que las autocaravanas suponen un gran problema para los aparcamientos en el pueblo. «Muchos dejan el vehículo estacionado y hacen vida en él durante varios días, pero no se les puede decir nada porque están en su derecho. Lo que había que hacer es que si proliferan las autocaravanas, que los municipios creen nuevas zonas para ellas. Que puedan verter las aguas residuales, que dispongan de electricidad, etc., como ocurre en Francia, Portugal y en mogollón de sitios», defiende.

«Hay que crear una zona para las autocaravanas y necesitamos una zona verde para residentes» David García Escuela Cántabra de Surf

«Venimos desde Alicante y como no hay áreas específicas solemos ducharnos en las playas» Paula Simois Turista en autocaravana

«Tengo sentimientos encontrados. Bien para el turismo, pero creo que somos demasiados» Ruth Montes Escuela de surf AWA

Precisamente en furgoneta camper y aparcados en uno de los estacionamientos de zona azul situados justo enfrente de la playa, pasaron la noche Paula Smois y su pareja. Venían desde Alicante y estaban recorriendo el norte de la península. En cuanto a las áreas específicas para este tipo de furgonetas, explicaban que durante toda su ruta, en ningún sitio han encontrado alguna de estas zonas. «Solemos ducharnos en las playas y si no, en algún camping». Lo de aparcar no les costó demasiado porque llegaron el día anterior pasadas las 20.00 horas y «no había tanto lío», pero de lo que se quejaban es de que ayer, «a eso de las ocho de la mañana, el barrendero nos despertó con el ruido de la sopladora al quitar la arena de la acera».

En búsqueda

Entre las diferentes vivencias que se recogieron de la visita a Somo, el pacto entre una conductora de un coche y un motorista. Quedaba libre una plaza de aparcamiento y al segundo, ocupada. Una mujer ya estaba estacionando y el motorista le pidió que si podía «darle un poco para adelante» y así él metía su moto. Así fue. Dos por uno. En un hueco, aparcaron coche y moto.

«Sentimientos encontrados», resumía Ruth Montes, de la tienda y escuela de surf AWA. «Bien porque incrementa el turismo y para los negocios es positivo, pero no me convence del todo porque cada vez somos más gente en Somo», justifica su respuesta.

Cargada con dos bolsas, una silla de playa y una sombrilla, Lucía Nieto abandonaba la playa acompañada por su hija. «El último día que vine aparqué genial, pero hoy no sé por qué era imposible encontrar un sitio libre. Pude aparcar en el último que quedaba y porque vine a primera hora, tuve suerte», describía. Para ella, la única pega del nuevo parking es la distancia. Está algo más lejos de la playa y «si traes muchos trastos o si vienes para estar poco tiempo es más incómodo».

Aún con la tabla de surf sobre el techo de su coche y secándose del agua del mar, Valentin Vauzere, parisino pero residente en Santander desde hace cuatro años contaba que había aparcado bien, pero porque había madrugado para hacer surf. «El nuevo aparcamiento es totalmente necesario», reclamó.

«Con el nuevo aparcamiento se va solucionando el déficit» Javier Bedia, dueño del Hotel Bemon, situado frente a la explanada donde se prevé construir el nuevo parking de doble altura que ha anunciado el alcalde y que contará con al menos 350 plazas de aparcamientos, e integrante de la Asociación de Empresas de Turismo de Ribamontán al Mar (Ribatur) considera que el nuevo espacio para dejar los vehículos «le vendrá bien al pueblo porque va solucionando el déficit de los estacionamientos». «Hace años venía mucha gente en barco y autobús, pero ahora, cada vez más, vienen en sus propios coches y no entran», destaca. Con respecto a su cargo de hostelero, en el colectivo Ribatur, explica que para él no es tan importante porque en sus instalaciones cuenta con un garaje privado para los clientes. «No creo que tenga influencia en las reservas. La gente que viene al hotel lo suele hacer, o bien a partir de las ocho de la tarde, o antes de las once de la mañana, y a esas horas el problema con los aparcamientos no es tan grave», reseña el empresario. Bedia recalca que lo fundamental es «facilitar que la gente que quiere venir a Somo suponga algo positivo para todos. Si algún vecino del pueblo quiere invitar a un amigo suyo, lo mejor es que se quede en su casa, y para ello se necesitan plazas de aparcamiento», detalla.