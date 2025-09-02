Polanco gastará casi 18.000 euros al año en vigilar el agua de sus instalaciones municipales Se controlará el agua de los lavabos y duchas del polideportivo, el colegio, el campo de fútbol, el albergue y la nave de Requejada

El Ayuntamiento de Polanco pondrá en marcha un control sanitario de agua que afectará a los lavabos y duchas existentes en los vestuarios de la pista de Requejada, el pabellón polideportivo de Polanco, el colegio público Pérez Galdós, el campo de fútbol de Rinconeda, el albergue de peregrinos de Rolisas y la nave municipal de Requejada.

Este sistema hará controles de PH cada 24 horas, así como del hierro, aerobios (bacterias que requieren oxígeno para crecer) y legionela cada tres meses, así como de la temperatura ideal para el agua caliente sanitaria (ACS) cada mes.

La puesta en marcha de este nuevo sistema es consecuencia de la aplicación de un real decreto sobre el control de la legionella y amplía los controles que hasta el momento se hacían en los vestuarios y duchas de estas instalaciones municipales.

El concejal de Obras y Servicios, Avelino Rodríguez Muriedas, explica que nuevo sistema de control de las condiciones higiénico sanitarias supondrá un coste cercano a los 17.500 euros al año para las arcas municipales. Los controles se unen a otros que se llevan a cabo en los depósitos y fuentes públicas de la red de distribución de agua potable destinada al consumo humano, que tiene una periodicidad quincenal o trimestral para asegurar la correcta calidad.

Modificación presupuestaria y fiestas locales

La financiación de este proyecto forma parte de la cuarta modificación presupuestaria que asciende a 272.000 euros y que viene a suplementar partidas en 13 conceptos diferentes con con cargo al remanente de Tesorería.

Así, se destinan 65.000 euros a concluir los trabajos de acondicionamiento exterior del edificio del centro social de la Tercera Edad, a un plan de promoción Del Pozo Tremeo mediante rutas guiadas que se desarrollan de julio a septiembre a través del Geoparque Costa Quebrada, a financiar el aumento de los coste de personal de los contratos de dinamización cultural y a reposiciones de algunos tramos de las tuberías de agua afectadas por roturas.

Este modificado ha sido aprobado en el último pleno de la Corporación con el voto a favor del equipo de gobierno del PRC y la abstención de la oposición (PP, PSOE y Vox).

Por otra parte, han sido aprobadas por unanimidad las fiestas locales para 2026 que quedan fijadas el 29 de junio, festividad de San Pedro en Rumoroso, y el 1 de agosto, festividad de San Pedro Advíncula.

