Polanco pagará entre 2,5 y 4 euros más al mes por el tasazo

Lucía Alcolea Polanco Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Una media de entre 2,5 y cuatro euros más al mes pagarán los vecinos de Polanco por el impuesto de recogida de basuras. Así ha quedado establecido en el pleno donde se ha modificado la ordenanza para aplicar el denominado tasazo y adaptar la orden a la normativa nacional. Con todo, la medida va acompañada de una bonificación denominada 'de debilidad económica' de hasta el 75% de la cuota para familias con menos recursos.

La modificación propuesta por el equipo de gobierno del PRC fue aprobada con el voto a favor del PSOE, pese a sus críticas a la medida. El PP votó en contra y la concejala de Vox se abstuvo, a pesar de considerar equitativa la subida. La medida se aplicará a partir del 1 de enero de 2026 y, tal y como explicaron desde el Ayuntamiento, «responde a la obligación legal de los municipios de cargar al ciudadano con el coste del tratamiento de los residuos que se generen, y no solo de su recogida». Una medida que en otros ayuntamientos de Cantabria, como en Camargo, han vinculado al porcentaje de reciclaje, o que se ha aplicado mediante una tasa única para todos los vecinos, como Piélagos, independientemente de la gestión selectiva, o no, de su basura.

En el caso de Polanco, se ha decidido tener en cuenta el consumo de agua a la hora de aplicar este aumento, de manera que se establecerá una cuota fija y otra variable, lo que, según la alcaldesa, Rosa Díaz (PRC), permitirá «cumplir la ley y aplicar la subida de manera que sea asumible para todas las economías».

Aun así, el Pleno aprobó un sistema de bonificaciones para mitigar el impacto del incremento de la tasa en las familias con menos recursos. Otro dato que aportó la regidora es que para establecer esta norma, «se ha tomado como referencia varias viviendas al azar en los pueblos que han sido agrupados en función de las veces a la semana en que se recogen los residuos sólidos urbanos». Así, en aquellos puntos donde hay servicio todos los días, la cuota avanzará cuatro euros al mes y dos euros donde se recojan los residuos dos días a la semana. En cuanto a empresas y comercios, «se les aplicará un incremento de entre 18 y 20 euros al mes».

La alcaldesa aprovechó para recordar que Polanco «lleva cerca de una década con las tasas e impuestos congelados y el Ayuntamiento ha asumido el sobrecoste de la prestación de estos servicios». La actual recaudación de la recogida «sólo cubre el 53 % del coste del servicio», puntualizó la regionalista, que cuestionó el voto en contra del PP, «ya que alcaldes de esta formación han actuado como Polanco para implementar esta medida».