El PRC critica las tasas que se aplicarán a los campamentos urbanos en Molledo La Corporación debatirá este jueves una propuesta del gobierno PP-PSOE que ha defendido el alcalde al asegurar que la pretensión en «ordenar y mejorar» esos campus

Nacho Cavia Molledo Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:29

La ex alcaldesa y portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Molledo, Verónica Mantecón, ha rechazado la decisión del equipo de Gobierno (PP-PSOE) de comenzar a cobrar a las familias por los diferentes campamentos escolares que organiza el Ayuntamiento a lo largo del año, tanto en Molledo como en Silió, «que hasta ahora se han celebrado de forma totalmente gratuita», ha dicho.

Tras quedar sobre la mesa en una reunión anterior, este jueves se debatirá en sesión plenaria una medida que establecerá las cuantías a cobrar en 10 euros en el caso del campamento estival y ocho euros para el resto de los campamentos del año, Halloween, Semana Santa y Navidad.

La concejala regionalista considera «totalmente innecesaria» esta medida, porque el Ayuntamiento «no sólo tiene recursos económicos de sobra y liquidez suficiente para ofrecer este servicio a las familias, sino que la recaudación prevista apenas llega a 1.680 euros».

«Los regionalistas conseguimos poner en marcha en toda la comarca las aulas de 1 y 2 años, implantamos el servicio de madrugadores y reforzamos la conciliación familiar con este tipo de campamentos, que cumplen una importantísima función para muchas familias, muchas de ellas con recursos limitados, por lo que hasta ahora siempre habían sido gratuitos en todos los municipios de la zona», ha explicado Mantecón al pedir al alcalde que rectifique.

Regularizar los campamentos

El alcalde popular, Joaquín Villegas, ha explicado que la intención es regularizar la participación en esos campamentos urbanos y mejorar la calidad del servicio que se presta a las familias, reinvirtiendo todo lo recaudado y añadiendo actividades a las ya planteadas.

«No pretendemos grabar a los vecinos, como dicen algunos, sino ofrecer unos campamentos de mayor calidad, más y mejor controlados, para quienes realmente los quieren disfrutar», ha señalado.

Una decisión, ha dicho, que se ha tomado tras consultar a los Servicios Sociales. «Me han dicho que los precios son asumibles, pero, aun así, atenderemos situaciones de excepcionalidad, personas que tengan una situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, previo informe de los servicios sociales, y que estarán exentas de esas tasas».