Reocín acuerda priorizar la promoción de vivienda asequible en su municipio El Pleno aprueba por unanimidad una moción del PSOE para favorecer la promoción pública frente a la privada y «de lujo»

Sara Torre Reocín Jueves, 16 de octubre 2025, 07:39

El Ayuntamiento de Reocín, en colaboración con el Gobierno regional y el Estado, elaborará un plan de vivienda local que contemple la promoción de vivienda pública y asequible en los terrenos propiedad de la Sareb. Así se ha aprobado recientemente por unanimidad, tras haber presentado el grupo socialista una moción encaminada a facilitar el acceso a la vivienda a los vecinos y, en particular, «a la juventud, familias trabajadoras y colectivos vulnerables».

El Consistorio ha acordado que instará al Gobierno de Cantabria y a la Sareb a que los terrenos disponibles en el municipio se destinen prioritariamente a la promoción del tipo de vivienda citada en régimen de alquiler o compra a precios tasados en función de la demanda social existente. Y el alcalde Pablo Diestro ha ratificado su compromiso con la cesión de terrenos municipales al Gobierno regional para que se puedan desarrollar viviendas sociales.

En julio del año pasado Vox presentó también una moción con el fin de actualizar el inventario municipal con este objetivo, que también fue aprobada por unanimidad. La portavoz de este partido Raquel Pérez destacó entonces «la necesidad de la juventud de acceder a vivienda digna, dada la situación de subida de precios».

La Sareb dispone en Reocín de terrenos con capacidad para levantar más de 300 viviendas

La socialista que presentó la última iniciativa Lydia Terán ha recordado que, en la actualidad, la Sareb dispone en Reocín de terrenos con capacidad para levantar más de 300 viviendas. «Estos suelos constituyen una oportunidad histórica para atender la demanda real del municipio mediante la promoción de vivienda pública y asequible que responda a las necesidades de la ciudadanía y no a proyectos especulativos», defendió.

Los socialistas rechazan la iniciativa privada presentada recientemente de construir casas «de lujo» en parte de esa parcela. Para Terán, «se trata de una operación que no da respuesta a la demanda social existente, sino que por el contrario, contribuye a consolidar un modelo de urbanismo excluyente orientado a un sector minoritario y ajeno a la mayoría social de Reocín, que no hace más que encarecer lo poco que hay».

En la misma línea, la portavoz del PSOE ha dicho que «el Ayuntamiento no puede permanecer impasible ante esta situación» y ha opinado que «hay obligación de posicionarse de manera clara, a favor del interés general, priorizando el acceso a la vivienda como un acceso constitucional y no como un bien de especulación».