Reocín pone a disposición de los vecinos una manga ganadera Los usuarios deberán presentar una solicitud en el Consistorio para hacer uso de la herramienta de manera gratuita por un máximo de «cuatro días hábiles consecutivos»

Lucía Alcolea Santander Jueves, 21 de agosto 2025, 13:29 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Reocín ha puesto a disposición de los vecinos una manga para el saneamiento ganadero que los vecinos podrán utilizar de forma gratuita, previa solicitud en las oficinas municipales. Así lo ha explicado el alcalde de Reocín, Pablo Diestro, que ha explicado que se trata de una estructura «que se utiliza para facilitar el manejo y tratamiento del ganado, principalmente para tareas de vacunaciones o desparasitación, entre otras».

«Es una herramienta muy útil para los ganaderos, que forman parte de un sector importante para este municipio», ha incidido el alcalde. Para solicitar la manga ganadera, los usuarios han de acudir a las oficinas del Ayuntamiento y rellenar una solicitud con sus datos, la localidad y los días que necesita utilizarla. «Se ha fijado un máximo de cuatro días hábiles consecutivos, que entendemos que es más que suficiente», ha señalado el alcalde. Si el ganadero necesitara ampliar el plazo deberá presentar una nueva solicitud, que será atendida siempre y cuando la manga no esté reservada por otro usuario.

Además, la manga deberá recogerse en el almacén municipal y devolverse en las mismas condiciones. «En principio no se ha puesto ningún tipo de coste ni fianza porque confiamos en el buen hacer de nuestros ganaderos y en que se le va a dar un buen uso«, ha indicado Diestro.

Temas

Ganaderías

Reocín

Cuatro