Reocín recurrirá el «excesivo» perímetro de protección de la torre de Bustamente

La aprobación este jueves por el Gobierno de Cantabria de la delimitación del entorno a proteger sobre el Palacio y Torre de Bustamante en Quijas ... (Reocín) ha encontrado contestación en el Ayuntamiento. La propuesta del Ejecutivo viene a blindar un poco más a este importante Bien de Interés Cultural (BIC) y conjunto histórico y artístico de amenazas externas, principalmente de un requerimiento de Confederación Hidrográfica del Cantábrico que quiere demoler algunas infraestructuras auxiliares como los azudes y canales que dan servicio a dos molinos medievales y un central hidroeléctrica más moderna, pero integrada en el conjunto, que sirve de apoyo a la conservación del complejo. En este punto, el de mantener la finca tal y como está actualmente, están de acuerdo todas las partes: propiedad, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Reocín. Sin embargo, hay un elemento en discordia para Reocín y es el «excesivo» entorno que ha dibujado en el mapa la Consejería de Cultura, ya que afecta negativamente a muchos vecinos.

«Nuestro punto de vista es que lo aprobado es muy excesivo, no entendemos por qué hay que relacionar la torre Bustamante con la de Quijas, por eso vamos a seguir reclamando» Pablo Diestro Alcalde de Reocín

«No estamos conformes», explicó ayer el regidor, Pablo Diestro. Y es que el Ayuntamiento lleva dos años liderando la protesta de muchos residentes en la zona que no están conformes con el exceso de celo proteccionista de los técnicos de Patrimonio, ya que la línea roja fijada alcanza más de kilómetro y medio en línea recta hasta la otra Torre medieval del alto de Quijas, lo que a las propiedades que hay en medio de estas dos fortificaciones.

Inicialmente, tras las primeras alegaciones presentadas, el alcalde señala que una propuesta de los servicios técnicos de la Consejería «era muy parecida a la que nosotros presentábamos y nos parecía buena solución». Pero los límites de la protección aprobados han sido sido otros. Diestro afirma «desconocer los motivos» por los cuales se ha adoptado un entorno de protección distinto, aunque este se haya visto «algo reducido» con respecto a la delimitación inicial que hizo saltar las alarmas de los afectados.

«Nuestro punto de vista es que lo aprobado es muy excesivo. No entendemos por qué hay que relacionar la torre Bustamante con la de Quijas, porque son bienes independientes». A sus ojos, «no tiene sentido relacionar esos dos elementos y todo el espacio que hay entre ellos, puesto que, si este criterio se aplicara siempre, al final convertiríamos toda Cantabria en un entorno de protección con todos los bienes de interés cultural que existen. Por eso vamos a seguir reclamando y veremos», apuntó el alcalde, que asegura que el asunto ya se ha trasladado al abogado del Ayuntamiento.