Portalada principal del Palacio de Bustamante en Quijas. E. T.

Reocín recurrirá el «excesivo» perímetro de protección de la torre de Bustamente

El alcalde afirma que había otra propuesta que contentaba a las partes y desconoce por qué se ha adoptado una opción que, a su juicio, afecta a una gran superficie no relacionada con este BIC

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Reocín

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:18

La aprobación este jueves por el Gobierno de Cantabria de la delimitación del entorno a proteger sobre el Palacio y Torre de Bustamante en Quijas ... (Reocín) ha encontrado contestación en el Ayuntamiento. La propuesta del Ejecutivo viene a blindar un poco más a este importante Bien de Interés Cultural (BIC) y conjunto histórico y artístico de amenazas externas, principalmente de un requerimiento de Confederación Hidrográfica del Cantábrico que quiere demoler algunas infraestructuras auxiliares como los azudes y canales que dan servicio a dos molinos medievales y un central hidroeléctrica más moderna, pero integrada en el conjunto, que sirve de apoyo a la conservación del complejo. En este punto, el de mantener la finca tal y como está actualmente, están de acuerdo todas las partes: propiedad, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Reocín. Sin embargo, hay un elemento en discordia para Reocín y es el «excesivo» entorno que ha dibujado en el mapa la Consejería de Cultura, ya que afecta negativamente a muchos vecinos.

