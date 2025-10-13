Reunión para evaluar las opciones para la variante del valle de Buelna Los Corrales acoge un encuentro entre la directora general de Obras Públicas y el alcalde con sus equipos para evaluar las prioridades de la obra

Los Corrales de Buelna Lunes, 13 de octubre 2025

Representantes de la empresa adjudicataria de la redacción del proyecto de construcción de la ronda de circunvalación del valle de Buelna, WSP Spain, se han reunido en Los Corrales de Buelna con la directora general de Obras Públicas, María del Carmen López, el alcalde de la localidad, Julio Arranz Ochoa, miembros de su equipo de gobierno y técnicos de la Consejería de Fomento para evaluar los primeros pasos a dar en la elaboración de un proyecto que regirá la ejecución de una obra que parte con un coste estimado de 9,5 millones de euros.

Tras la reunión, la directora general explicó que el estudio informativo va a analizar cuatro alternativas para el posible trazado de la ronda. De esas cuatro alternativas se optará por la solución óptima «considerando todos los condicionantes que tiene la variante de Los Corrales». Entre ellos, señaló dos especialmente. El principal, como les había trasladado el alcalde, el intenso tráfico pesado al que está sometido el casco urbano. El otro, «que también será un importante condicionante a la hora de definir la solución y la traza en planta, será la afección del río Besaya y el estudio de las zonas inundables, con la posible sobreelevación que produzca en la variante».

Arranz apuntó como «imprescindible» la necesidad de sacar del casco urbano el tráfico pesado. Además, solicitó reducir, «en lo posible», los trastornos que pueda causar la ejecución de la obra en el día a día de los vecinos y empresas del valle. Y, por último, emplazó a la empresa a mantener en breve una nueva reunión con el alcalde y representantes municipales del vecino Ayuntamiento de San Felices.

Pendiente de la reunión estuvo el consejero de Fomento, Roberto Media, quien señaló que «el proyecto es una realidad, ya está en marcha y pronto se verán los topógrafos sobre el terreno para iniciar el estudio geotécnico».

En la reunión también se valoró la elaboración de un informe sobre el tránsito de vehículos por el casco urbano de Los Corrales y la incidencia de los pasos a nivel, entre otras cosas.