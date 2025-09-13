Riocorvo fía su belleza a la luz de las velas El Pueblo de Cantabria 2021 celebra esta noche una cita con miles de cirios que camina a su declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional

Cartes se prepara para su gran fin de semana, grande por las citas que encuadra y por largo, aprovechando los días festivos del lunes (regional) y martes (local). Cuatro días para mostrar la belleza del valle de Cohicillos y su fiesta de San Cipriano, o del Camino Real, que esta noche incrementará su encanto a la luz de miles de pequeños cirios en su particular Noche de las Velas.

Es la quinta edición ya de una celebración que vino para reforzar la candidatura como Pueblo de Cantabria de Riocorvo y se quedó para crecer y reclamar ya su título como Fiesta de Interés Turístico Regional.

El Ayuntamiento de Cartes y la Asociación Cultural Riocorvo y sus Gentes han sumado fuerzas para una cita que atrae a miles de personas a la localidad, para disfrutar de una forma especial de un conjunto histórico artístico de primer orden.

Los miembros de la asociación se afanarán durante la primera parte de este sábado para disponer miles de velas, creando dibujos y formas que embellecen el recorrido elegido para el evento.

El pueblo se abrirá al público sobre las nueve de la noche, permitiendo el acceso a ese recorrido a grupos de 10 a 15 personas «para disfrutar realmente de la magia del entorno iluminado con las velas, la música y las sorpresas que se han organizado para ese día».

La organización ha aprendido de los últimos años y dará respuesta a la masiva presencia de público con áreas de aparcamiento gratuitas y una zona con opciones de entretenimiento para amenizar la espera.

Aun así, aconsejan acudir «con una dosis de paciencia extra y ser conscientes de que el recorrido tiene un espacio limitado donde es necesario compartimentar el acceso para que la seguridad y el disfrute se den la mano».

