San Cipriano extiende su manto en la cuna de la cultura montañesa Los piteros de Barreda, Pablo y Bernardo, serán los pregoneros de una edición «cargada de folklore, cultura y color» que arranca este domingo en Cartes

Nacho Cavia Cartes Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:46

Con la vista puesta en el cielo por el Santo y por las nubes, el valle de Cohicillos se prepara para celebrar una de las fiestas más sonada y esperada en Cantabria y, especialmente, en la cuenca del Besaya, San Cipriano. Una celebración que llega, como siempre, con un programa cargado de «folklore, cultura, color y tradición».

Como esta semana recordaban en el Consistorio, con la fiesta comienza un nuevo curso «marcado por el sonido del pito y tambor de cada diana floreada y por el olor a pólvora de cada cohete que anuncia que el santuco de madera está listo para pasear por el pueblo y visitar la pradera, donde sus fieles esperan con ganas para recibirlo y festejarlo en la ermita que lleva su nombre».

Es, sin duda, un referente en toda la región y una fecha obligada para todos los que defienden una de las tradiciones folclórica más arraigada en la comunidad autónoma, «la cuna de la cultura montañesa», como gustan decir en Cohicillos, donde la celebración se vive profundamente, con recuerdos vivos, heredados de padres a hijos.

Este año, además, tres días que alargan el fin de semana, que en la comarca se extiende hasta el martes, el Día Grande de San Cipriano.

El pregón y los mayores

Las fiestas arrancan este domingo, primer día tradicionalmente dedicado a los mayores y a los pregoneros. Un autobús recorrerá los pueblos del municipio para recogerlos y a las 12 del mediodía se celebrará misa en la ermita de San Cipriano, acompañada de pito y tambor. Tras el oficio religioso llegarán los actos programados, que se centrarán en la localidad de Corral, con aperitivo de vermut y picoteo. Lola del Rosario será la encargada de poner la nota musical a la jornada.

A las nueve de la noche tendrá lugar, en la misma localidad, el pregón oficial, que este año corre a cargo de los piteros de Barreda, Pablo y Bernardo, músicos que el valle ha visto crecer física y profesionalmente, tocando a San Cipriano desde su niñez. Y a las 23 horas dará comienzo la primera verbena de las fiestas, a cargo de Javi Serrano y DJ Maroto.

Día de las albarcas y los pequeños

El lunes 15 de septiembre, festivo en Cantabria, las protagonistas son las albarcas y los pequeños. El sonido de los tarugos de madera golpeando el asfalto marcará la tradicional subida en albarcas, que partirá a las 10:30 desde el parque de los Torreones, en Cartes, llenando la vía medieval de blusones, fajines, faldas y pañuelos montañeses, obligados para preservar el tipismo requerido en la marcha hasta el alto de San Cipriano. Habrá paradas en los pueblos de Riocorvo, Yermo, Corral y San Miguel para reponer fuerzas, hasta llegar al límite con el municipio vecino de Mazcuerras, donde ambas corporaciones se reúnen para disfrutar de una tarde de hermandad, amenizada este año por Mario Palacios.

Una vez finalizados los actos la fiesta se traslada a San Miguel de Cohicillos y los más pequeños serán los protagonistas, con un encierro de toros hinchables, merienda y romería especial. A las 21 horas, barbacoa amenizada por Nacho Barquín y después la segunda verbena a cargo de la orquesta Clan Zero.

Subida del Santo Patrón

Con el cuerpo bien templado se llega al Día de San Cipriano, festivo en Cartes o Torrelavega. La diana floreada desperezará a los vecinos, anunciando la subida del santo en procesión. La iglesia de la Inmaculada Concepción, que ofrece cobijo a la imagen durante todo el año, será, a las 10.45, el punto de partida de una procesión que recogerá a los picayos en San miguel y que hará su entrada en la pradera sobre las 11.30 horas, para, a las 12 del mediodía, iniciar la Santa Misa en honor al Patrón en la ermita que lleva su nombre.

La jornada estará amenizada por parejas de piteros que acompañaran a los romeros en las jotas del soportal de la ermita, o a quienes se acerquen a la fuente a cumplir la tradición de beber de sus siete caños. El folclore tendrá su lugar en la campa de abajo a cargo de K´umbres Montañesas, y Nacho Barquín llevará la batuta, en la campa de arriba, de la música popular de romería.

San Miguel tomará el relevo y la Gran Orquesta Caramelo amenizará las últimas horas de San Cipriano 2025, que se rematarán con una traca final aderezada con un buen chocolate.

Desde la organización se ha enviado un mensaje especial a los visitantes, «que se animen a venir, a utilizar el blusón y las albarcas, que beban de la fuente, que disfruten y se diviertan, que nos ayuden a mantener vivo el espíritu de San Cipriano».