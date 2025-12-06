San Felices apuesta por salvar vidas con un taller sobre el uso del desfibrilador y reanimación Una veintena de personas han participado en una iniciativa impartida por el Colegio de Médicos de Cantabria

Nacho Cavia San Felices de Buelna Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:31

El Colegio de Médicos de Cantabria ha impartido en San Felices de Buelna un taller de reanimación cardiopulmonar y uso de desfibrilador en el pabellón polideportivo González Linares, un curso intensivo que ha servido para enseñar a la veintena de participantes a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar y a utilizar un desfibrilador en caso de emergencia para intentar salvar vidas ante un paro cardíaco. Ha sido un curso que ha combinado teoría y práctica sobre simuladores, para trasmitir las habilidades necesarias para actuar eficazmente hasta la llegada de los servicios de emergencia, un plan de formación e información para profesionales y ciudadanos en general en el que el Ayuntamiento y el Colegio de Médicos seguirán trabajando, como ha señalado el alcalde, José Antonio Cobo González.

«Hemos puesto la primera piedra de una formación esencial para salvar vidas, un plan que pretende enseñar y asimilar los pasos básicos, identificar los síntomas de una parada, valorar a la víctima, saber realizar una maniobra de reanimación o utilizar un desfibrilador como el que tenemos en el exterior del Ayuntamiento y llamar al sistema de emergencias».

Cobo González ha recordado que tras instalar ese desfibrilador de uso público ya se adelantó que se realizarían campañas de difusión y de formación a la ciudadanía, como ha sido un taller «que ha tenido una muy buena participación».

Ha reiterado el compromiso de San Felices «para avanzar como municipio cardioprotegido y dar respuesta a un importante problema de salud pública como son las paradas extrahospitalarias, que provocan un elevado número de muertes cada año». «Los primeros minutos son cruciales para salvar vidas y, por eso, es esencial tanto contar con desfibriladores como saber utilizarlos o tener las nociones básicas que nos permitan actuar del mejor modo posible ante un accidente cardiovascular».

El alcalde ha agradecido la colaboración del Colegio de Médicos y su presidente, Javier Hernández de Sande, para posibilitar ese taller, y el interés de todos los participantes.

Municipio pionero en la cardioprotección

El Ayuntamiento de San Felices de Buelna fue el primer municipio de Cantabria en contar con un tótem cardioprotegido, un proyecto pionero en la región con el que «se logrará salvar muchas vidas», dijo el alcalde, José Antonio Cobo González, en su inauguración.

El Colegio de Médicos de Cantabria y la empresa Almas Industries firmaron un acuerdo para promover la cardioprotección en Cantabria y San Felices fue el primer municipio que se sumó a esa iniciativa. Ese tótem se instaló en la entrada oeste de la Casa Consistorial, disponible en cualquier momento y comunicado directamente con el 061, además de contar con un geolocalizador, para que el conductor de una ambulancia sepa dónde está ese punto. Ya ha tenido que utilizarse con éxito al menos en dos ocasiones.