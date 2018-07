Santiago de Cartes llena sus fiestas patronales de «nuevos alicientes» Organizadores, autoridades y pregonero de Santiago 18 La organización corre a cargo de una joven peña que aúna «experiencia y compromiso» con su pueblo NACHO CAVIA Los Corrales de Buelna Sábado, 14 julio 2018, 12:01

El Ayuntamiento de Cartes fue el escenario elegido para la presentación oficial de lasfiestas de Santiago 2018, organizadas por una joven peña El Gallo «marcada por la juventud tanto como por la experiencia y su compromiso con Santiago», segun ha destacado el alcalde, Agustín Molleda. Éste ha reconocido que la aportación económica municipal es limitada «pero no nuestro esfuerzo y colaboración» con la organización «que contará con todo el apoyo del Ayuntamiento en personal y material». De esta forma, el ayuntamiento quiere responder «al salto de calidad, participación y diversidad que ha dado esta peña a las fiestas del pueblo con más habitantes del municipio».

Las celebraciones de Santiago de Cartes comenzarán el próximo viernes 20 con distintas actividades destinadas a todas las edades, «con más alicientes«, decía la presidenta de la peña, Cristina, al destacar un programa que se extenderá hasta el miércoles 25 de julio.

El viernes será el Día del Niño, pero también incluirá el pregón de apertura de las fiestas, a cargo este año del presidente de la Asociación Cultural de Mayores Los Torreones de Cartes, José Antonio Sánchez Gutiérrez, «encantado» con la invitación de los jóvenes organizadores. «Un guiño a los mayores», decía el alcalde; «una muestra de respeto por las personas que guardan nuestra historia», decía la presidenta de El Gallo. El pregonero reconoció que «cuando me lo propusieron me hizo mucha ilusión porque la Asociación de Mayores tiene numerosísimos socios en Santiago y representaremos a todos ellos». Aún no sabe por dónde irá ese pregón pero sí que «no será largo ni tedioso, para que guste a estos polluelos», como se conoce cariñosamente a los integrantes de la peña organizadora.

El viernes tendrá otra novedad, un concurso de dibujo a las 11 de la mañana que aparca el papel para coger tiza y dibujar en el suelo, «como se hacía hace años».

El sábado se celebrará el Concurso de Ollas Ferroviarias y se disputará en la zona del Argumal la tercera edición infantil de una carrera de obstáculos por equipos. El mismo día en el que se disfrutará del Festival Folclórico en el que participarán el grupo Nuestra Señora Virgen de la Antigua, de Alberite (La Rioja), y el Grupo Folklórico El Despertar de Cedillo (Cáceres).

El programa prepara para el domingo el tradicional Gran Concurso de Paellas y por la tarde habrá una Gymkana Adulta en la plaza Mayor con Batalla del Agua posterior.

El lunes será el turno de nuevo para los más pequeños, con cars, hinchables gratis y un gran tobogán de agua junto a otro de menor tamaño para los más pequeños en la cuesta del Argumal.

El martes se celebrará la segunda Marcha Canina Solidaria y actuarán los Hermanos Cosío, a las ocho y media de la tarde.

El miércoles será el día del Santo Patrón y por ello comenzará con una Misa Mayor, a las doce del mediodía, seguida por la Procesión de Santiago Apóstol por las calles del pueblo acompañado por el Grupo Folclórico Torreón de Cartes. Por la tarde terminará la jornada con romería, una gran salchichada y fuegos artificiales.

Todos los días habrá actuaciones musicales y el punto final a las fiestas lo pondrá un video con los mejores momentos de las celebraciones patronales de Santiago de Cartes.