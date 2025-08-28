El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Trabajos para la restauración ambiental en la ladera del Monte, donde se ubicaría el futuro funicular de Suances. Luis Palomeque

Suances adjudicará la redacción del funicular y el alcalde pide una prórroga para cumplir los plazos

El estudio MMIT Arquitectos Santander ha obtenido la mejor puntuación en el concurso pero debe modificar un punto antes de quedarse la obra

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:18

A Suances le puede pillar el toro. El Ayuntamiento adjudicará en los próximos días la redacción del proyecto para construir un funicular que una la ... zona costera del municipio con el centro urbano, la actuación más ambiciosa del Plan de Sostenibilidad Turística. De hecho, ya se sabe de forma oficiosa que el estudio MMIT Arquitectos Santander ha obtenido la puntuación más alta en el concurso al que se han presentado cinco ofertas. La mesa de contratación se reunió ayer para adjudicar de forma definitiva la redacción del plan, pero determinó que la firma cántabra debe realizar una modificación puntual antes de llevarse definitivamente el contrato del ascensor inclinado, de 118.318 euros.

