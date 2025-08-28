Suances adjudicará la redacción del funicular y el alcalde pide una prórroga para cumplir los plazos

A Suances le puede pillar el toro. El Ayuntamiento adjudicará en los próximos días la redacción del proyecto para construir un funicular que una la ... zona costera del municipio con el centro urbano, la actuación más ambiciosa del Plan de Sostenibilidad Turística. De hecho, ya se sabe de forma oficiosa que el estudio MMIT Arquitectos Santander ha obtenido la puntuación más alta en el concurso al que se han presentado cinco ofertas. La mesa de contratación se reunió ayer para adjudicar de forma definitiva la redacción del plan, pero determinó que la firma cántabra debe realizar una modificación puntual antes de llevarse definitivamente el contrato del ascensor inclinado, de 118.318 euros.

En contra Suances solo tiene un factor: el tiempo, tan simple como determinante en esta carrera de fondo, que es cumplir los plazos para recibir los fondos europeos con los que costear esta actuación, que asciende a 2,4 millones de euros. El límite está claro: agosto de 2026. Para entonces, la obra ha de estar ejecutada. De otro modo, se perdería el dinero. Una tarea difícil que el alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya (PSOE), ve más bien imposible. Lo repitió ayer, un poco harto de dar siempre el mismo discurso: «Que si no aceptan una prórroga, no llegamos», dijo y echó, otra vez, balones fuera «porque este tipo de planes requieren del visto bueno de varios organismos que no dependen de nosotros –explicó refiriéndose a la Administración regional–, lo que dilata mucho los tiempos». Además, insistió en que este problema «lo tienen muchos otros municipios de Cantabria con sus planes de sostenibilidad turística». Mal de muchos...

Aún así, desde el Consistorio «hemos realizado una consulta al Gobierno de España para ver si es posible prorrogar los plazos y estamos esperando respuesta», adelantó el regidor. En caso de negativa, el socialista advierte de que «se perdería mucho dinero y varias obras quedarían descolgadas». No solo en Suances, «en Cantabria en general».

Que ayer no se adjudicase finalmente el contrato, un trámite que ya ha tenido que superar varios escollos antes de llegar a 'puerto', no ofrece un panorama muy halagüeño. Primero porque una vez que el nombre de la empresa que redacte el proyecto sea oficial, tendrá que licitarse su ejecución y una vez construido el funicular, aprobarse la certificación final de las obras. El tiempo estimado para cumplir con el plan establecido es de catorce meses desde ya, por lo que Suances no llega. «Sin prórroga, no llega», insiste el alcalde.

Los detalles

Lo que pretende hacer Ruiz Moya es unir los pies con la cabeza del municipio mediante un ascensor «inclinado» con una parada en cada uno de sus extremos. El funicular iría desde el mirador de Quinta del Amo hasta la zona de aparcamiento próxima al barrio de La Rivera. Se levantarían tres pasos inferiores enterrados y el objetivo último sería agilizar el tráfico y obtener espacio para generar más plazas de aparcamiento. En definitiva, hacer de Suances un municipio más sostenible y transitable, fiel a la 'marca' de los planes de sostenibilidad turística que se proyectan por toda la geografía cántabra.

Entre los logros del despacho de arquitectos que presumiblemente se ocupará de redactar el plan, está el campo de fútbol del Malecón de Torrelavega, el edificio Consistorial de Meruelo, el centro de salud de Noja o la ampliación del hospital de Sierrallana. Visto el resultado, juzguen ustedes mismos si la apuesta de Suances es buena.