Imagen general de la zona de las playas de Suances. Luis Palomeque

Suances aprueba un Presupuesto de 9,1 millones sin inversiones

Las cuentas salieron adelante con el voto en contra de populares y regionalistas «por haber dilatado tanto su tramitación»

Sara Torre

Sara Torre

Suances

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Suances ha aprobado un presupuesto de 9.152.000 euros para el ejercicio de 2025. El alcalde, ... Andrés Ruiz Moya (PSOE), explicó que «dado lo avanzado del ejercicio, hemos evitado incluir inversiones». Una tónica que según el regidor cambiará en el año próximo, «ya que nos encontramos trabajando en el Presupuesto de 2026, donde sí habrá espacio para inversiones». Entre ellas, el socialista destacó «la urbanización del entorno del Palacio Jaime del Amo o la firma de convenios con las diferentes consejerías del Gobierno de Cantabria». Además, hay que tener en cuenta que, como recordó el alcalde, «el documento económico entrará en vigor el próximo mes de octubre, por lo que no queda mucho margen de tiempo para afrontar las mencionadas inversiones».

