Suances aprueba un Presupuesto de 9,1 millones sin inversiones

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Suances ha aprobado un presupuesto de 9.152.000 euros para el ejercicio de 2025. El alcalde, ... Andrés Ruiz Moya (PSOE), explicó que «dado lo avanzado del ejercicio, hemos evitado incluir inversiones». Una tónica que según el regidor cambiará en el año próximo, «ya que nos encontramos trabajando en el Presupuesto de 2026, donde sí habrá espacio para inversiones». Entre ellas, el socialista destacó «la urbanización del entorno del Palacio Jaime del Amo o la firma de convenios con las diferentes consejerías del Gobierno de Cantabria». Además, hay que tener en cuenta que, como recordó el alcalde, «el documento económico entrará en vigor el próximo mes de octubre, por lo que no queda mucho margen de tiempo para afrontar las mencionadas inversiones».

El retraso en la votación de las cuentas, que han salido adelante en un pleno celebrado esta semana, «se debe a que hemos estado pendientes del remanente de tesorería y hemos tenido que afrontar la revisión de puestos de trabajo, lo que nos ha llevado bastante tiempo», justificó Ruiz.

Un argumento, el del regidor, que no convenció a los grupos de la oposición (PRC y PP), desde donde se pronunciaron en contra del presupuesto por dilatarlo tanto en el tiempo. Concretamente, el portavoz del PP, Carlos Montes, criticó «la falta de objetivos claros y de rumbo» y consideró «una tradición» que el alcalde decida aprobar el presupuesto «cuando ya ha pasado más de medio ejercicio». El del PP se retrotrajo al año 2024, cuando el trámite se realizó «a escasos tres meses de finalizar el año». Unas cuentas, las de 2024, que fueron, dijo, «el lamentable resultado de la ejecución del alcalde, con una evidente falta de capacidad de gestionar, ya que el presupuesto no se pudo ejecutar del todo -quedó pendiente un 32%-». Montes recordó también que el presupuesto aprobado ahora, con un aumento de 600.000 euros con respecto al del ejercicio anterior, responde a la «subida constante y endiablada de impuestos para afrontar únicamente el gasto corriente». Por su parte, el portavoz regionalista, Sergio Casanova, criticó, entre otros aspectos, «el incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria».