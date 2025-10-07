Bezana marcha contra el cáncer de mama el sábado 18 de octubre El Ayuntamiento ha presentado este lunes la 18 edición de la carrera que servirá para recaudar fondos contra esta enfermedad

Lucía Alcolea Santander Martes, 7 de octubre 2025, 07:19 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana presentó ayer la XVIII edición de la Carrera de la Mujer que tendrá lugar el sábado, 18 de octubre, a partir de las 15.30 horas y que servirá para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer de mama. El acto contó con la presencia de la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río; la alcaldesa, Carmen Pérez; y de la presidenta de la Asociación de Ayuda a Mujeres con Cáncer de Mama (Amuccam), Toñi Gimón, entre otras. La prueba, no competitiva, está abierta a todas las edades, con el propósito de promover la participación ciudadana, la igualdad y la solidaridad. La jornada comenzará a las 15.30 horas con diferentes actividades solidarias en el entorno del Ayuntamiento, en las que peluqueros y colaboradores ofrecerán cortes solidarios por 8 euros. Mientras, se irán formalizando las inscripciones. El recorrido partirá a las 17.30 horas junto al aparcamiento del Ayuntamiento y recorrerá puntos emblemáticos como la Avenida Menéndez Pelayo o la Calle José Hierro, la Calle Soledad o el Campo de Fútbol, finalizando nuevamente en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana.

Bajo el lema 'Apostamos todo al rosa', la recaudación íntegra se destinará a la ayuda contra el cáncer de mama, «reafirmando el compromiso de Santa Cruz de Bezana con la solidaridad, la igualdad y la salud».

La Carrera de la Mujer de Santa Cruz de Bezana cuenta, además, con el respaldo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en el marco del compromiso del Ayuntamiento con la igualdad y la erradicación de cualquier forma de violencia hacia las mujeres. Esta colaboración refuerza el carácter educativo y social del evento, que no solo promueve hábitos de vida saludables, sino también valores de respeto, sensibilización y apoyo mutuo entre la ciudadanía.