El dinero se destinará la rehabilitación integral del edificio. DM

Camargo capta tres millones de euros de fondos europeos para relanzar La Vidriera

El alcalde se felicita por el proyecto presentado, que permitirá recibir cantidades que también habían solicitado Piélagos, Torrelavega y Castro Urdiales

Violeta Santiago

Violeta Santiago

Santander

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:08

Comenta

Camargo ha logrado captar tres millones de euros de los fondos europeos Feder que servirán para financiar la rehabilitación integral del centro cultural La Vidriera, ... una instalación que fue referencia regional en la época en la que se abrió (1989) pero que, en la actualidad, está necesitada de una gran obra de renovación. Al conocer la noticia, el alcalde Diego Movellán la calificó «histórica» porque se trata de la primera gran inversión europa para el municipio en más de tres décadas, «desde la creación del polígono industrial de Trascueto y el centro de empresas, que arrancaron a comienzos de los años 90», especificó.

