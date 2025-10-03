Camargo capta tres millones de euros de fondos europeos para relanzar La Vidriera

Camargo ha logrado captar tres millones de euros de los fondos europeos Feder que servirán para financiar la rehabilitación integral del centro cultural La Vidriera, ... una instalación que fue referencia regional en la época en la que se abrió (1989) pero que, en la actualidad, está necesitada de una gran obra de renovación. Al conocer la noticia, el alcalde Diego Movellán la calificó «histórica» porque se trata de la primera gran inversión europa para el municipio en más de tres décadas, «desde la creación del polígono industrial de Trascueto y el centro de empresas, que arrancaron a comienzos de los años 90», especificó.

En La Vidriera, que actualmente acoge el cine municipal, y salas para talleres y actividades, entre otros espacios, Camargo aspira a desarrollar un plan que ha llamado 'La Vidriera 360º', que incorporará nuevas soluciones tecnológicas y servicios digitales. El actual equipo de gobierno (del PP) persigue aumentar la eficiencia energética del edificio así como crear una plataforma centralizada de gestión de recursos y servicios. El fin último es relanzar el centro que, tal como reconoció ayer el regidor, «requiere una mejora del 100%».

Las claves La vidriera 360º En el actual centro cultural se incorporarán nuevas soluciones tecnológicas y servicios digitales

Plan para el entorno También se intervendrá para optimizar la movilidad y habrá nuevas zonas verdes

El proyecto de reforma está presupuestado en unos cinco millones de euros, lo que significa que Camargo tendrá que cofinanciarlo de su bolsillo (con una aportación de otros dos millones) y añade intervenciones para optimizar la movilidad peatonal y ciclista en el entorno, la creación de nuevas zonas verdes y espacios públicos en toda la zona así como el cumplimiento de unos objetivos medioambientales. Por ejemplo, se tiene previsto reducir la huella de carbono con soluciones sostenibles en el mobiliario urbano y en el paisaje.

Muy contento al enterarse de los tres millones de euros logrados, Diego Movellán quiso resaltar que la propuesta camarguesa ha sido seleccionada por delante de otras cántabras que concurrían a la captación de estos fondos, presentadas por municipios como Castro Urdiales, Torrelavega o Piélagos. La de Camargo se habría seleccionado por considerarse «muy interesante y completa», explicó.

«Por fin, trabajo bien hecho»

Al tiempo, reivindicó su gestión al recordar que su Ayuntamiento, con una población de unos 30.000 habitantes, perdió en el pasado entre 10 y 15 millones de euros en ayudas de esta clase «por no haberse hecho el trabajo previo necesario», una situación que ahora se ha revertido gracias a la elaboración de la Agenda Urbana de Camargo. «Por fin se ha hecho bien el trabajo y vamos a recibir fondos europeos para transformar la cultura y el deporte del municipio».

Además, remarcó que el otro Consistorio que ha logrado captar dinero del Feder en esta ocasión es Santander, al que se han concedido cuatro millones de euros, si bien cuando se mira lo que recibirá cada cual, sale beneficiado Camargo, ya que las cantidades que llegarán de Europa serán «seis veces mayores por habitante» que las que cogerá la capital cántabra.

Movellán indicó, por otra parte, que si otros municipios no ejecutaran completamente sus fondos, Camargo aspira a absorber financiación adicional para este proyecto. Por el momento, el Ayuntamiento esperará la resolución definitiva y la fijación del calendario de ejecución. Pero teniendo en cuenta que las obras se enmarcan en el periodo de los fondos Feder 2021–2027, el alcalde anunció que se pedirá, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, «flexibilidad en los plazos para garantizar una ejecución eficaz».