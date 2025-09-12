Camargo espera 500 participantes en la Rider Cantabria Infinita el 19 y 20 de septiembre Los moteros están convocados a una ruta no competitiva por los lugares más emblemáticos de la región

El alcalde Diego Movellán, en el centro de la imagen, durante la presentación de la Rider Cantabria Infinita 2025.

Kevin Barquín Santander Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:37

El municipio de Camargo volverá a convertirse en punto de referencia del calendario turístico y motero de Cantabria con la celebración de la Rider Cantabria Infinita, los días 19 y 20 de septiembre en el Parque de Cros, en Maliaño. Este es un evento moto-turístico no competitivo que atrae cada año a centenares de aficionados de dentro y fuera de la región.

En esta edición, el cupo máximo será de 500 participantes y, según notifica el ayuntamiento, está a punto de completarse. La concentración reúne a motoristas procedentes de distintas localidades de Cantabria y también de puntos tan diversos como Mallorca, Canarias, Madrid, o incluso, de Francia, lo que confirma su proyección nacional e internacional.

La cita contará con un completo programa de actividades. Desde el viernes 19 de septiembre, el recinto acogerá una exposición de las últimas novedades de los concesionarios de motos, así como puestos con productos típicos de Cantabria, sorteos y actividades para los más pequeños, como talleres e hinchables. La jornada concluirá a las 20.00 horas con el concierto del grupo Lost in Covers.

El sábado día 20 tendrá lugar la gran ruta no competitiva de la Rider, que permitirá a los participantes recorrer algunos de los enclaves más emblemáticos de Cantabria, como la Playa del Camello, la Península de la Magdalena o el Parque de Cabárceno, con paradas en lugares singulares y degustaciones gastronómicas.

En paralelo, el Parque de Cros seguirá ofreciendo actividades para el público general y, a las 19.00 horas, se celebrará el espectáculo de acrobacias de Cuadrado Stunt. La jornada se cerrará a las 21.00 horas con el concierto de la banda Rock Covers.