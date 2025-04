El PSOE de Camargo critica las deficiencias de la nueva plaza de aparcamiento adaptada

Ángela Madrazo Camargo Miércoles, 2 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Los socialistas de Camargo critican «deficiencias» en la nueva plaza de aparcamiento adaptado a personas con movilidad reducida de la Avenida de la Libertad. «No cuenta con algunos elementos obligatorios», lo cual dificulta, «su uso para las personas que lo necesitan», explicaron desde el Grupo Municipal. Por ello, han instado al alcalde del municipio, Diego Movellán, a «subsanar las carencias» en la habilitación del aparcamiento.

Los vecinos de la zona, dicen, «han trasladado su malestar» con respecto a que el Ayuntamiento haya dado por concluida la ejecución de los trabajos para dotar al municipio de una nueva plaza para usuarios con movilidad reducida, cuando «el resultado no ha sido el esperado».

El PSOE solicitó que se subsanen cuestiones que, creen, «dificultan la utilización de la plaza», como que «a la misma altura hay una farola, incumpliendo la obligación de que no haya obstáculos alrededor del aparcamiento», para garantizar que el acceso a la acera desde el vehículo pueda realizarse de manera «autónoma y segura». También explicaron que «la parte de transferencia trasera debería contar con una mayor longitud». Así como que, sobre la acera lateral, «debería haber una zona despejada con el mismo largo que la plaza, y con una área de aproximación y transferencia de metro y medio de ancho».

A pesar de ello, han aclarado que es «positivo» que se incluya una nueva plaza de estacionamiento. Sin embargo, «de poco sirve si los trabajos no están bien planteados y las personas que las necesitan no pueden hacer un uso seguro de estas». A su juicio, no es la ubicación ideal, dado que «ya hay una plaza justo al lado». Este mismo servicio, han explicado, «podrían haberlo planteado en una superficie más plana, como encontramos en las inmediaciones, que podrían haber permitido construir plazas más espaciosas y cómodas» en el barrio.