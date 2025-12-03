Más de quince días con la caldera rota en el colegio Mateo Escagedo de Camargo El Ayuntamiento asegura que se están tomando medidas «desde el primer minuto», pero ha habido varias complicaciones relacionadas con el arreglo del calentador

Lucía Alcolea Santander Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:56 Comenta Compartir

Los más de doscientos alumnos del colegio Mateo Escagedo de Camargo llevan dieciocho días con la caldera rota y, por tanto, sin calefacción, y nada garantiza que el problema se vaya a solucionar de forma inmediata. «Yo espero que -se arregle- entre hoy y mañana», asume la directora Concepción del Hoyo, quien confirma que el calentador dejó de funcionar el pasado lunes, 17 de noviembre, y desde entonces «por varias circunstancias que se han venido produciendo, estamos sin calefacción».

Con 'circunstancias', la directora se refiere a que «el contrato con la promotora encargada de solucionar estas cosas finalizó el pasado viernes, a la vez que comenzaba el de otra empresa, lo que ha dilatado los tiempos», aunque los técnicos, asegura, «han estado aquí desde el primer momento». Igual que el Ayuntamiento, «que se ha preocupado por lo que pasaba», apunta la directora. Desde el Consistorio han comunicado que efectivamente, el problema con la calefacción del centro «está en vías de arreglarse», pero no es algo que se consiga «de la noche a la mañana».

A todo esto hay que añadir que el conserje «no trabaja desde el pasado 1 de julio y nos ha pillado un poco el torno, porque él suele encender la calefacción alrededor del mes de octubre, pero nosotros hemos esperado hasta que ha hecho verdadero frío y claro, tras más de seis meses apagada...». La directiva del centro ha pedido a las familias que envíen a sus hijos al colegio con abrigo.

El problema ha sido puesto en conocimiento de los medios este martes a través de la agrupación Podemos Camargo, quienes denunciaron la situación «inadmisible que están viviendo los niños y niñas que llevan más de una semana sin calefacción y soportando fallos eléctricos que impiden el uso de radiadores, ordenadores y pizarra digital».

El de Camargo es ya el tercer centro educativo de Cantabria que presenta problemas a la hora de calentarse. Primero se dio una situación similar en el colegio Juan de la Cosa de Santoña y este martes sucedía lo mismo en el colegio de educación especial de Laredo. Por una u otra razón, hace frío en algunos colegios de Cantabria.