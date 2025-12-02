El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta en los soportales de la calle Marqués de Comillas. A. Bringas

El colegio especial de Laredo, dos horas sin calefacción por un «impago»

El Ayuntamiento asegura que existe un contrato temporal en vigor y atribuye el fallo a la falta de comunicación entre la distribuidora y la comercializadora

Ana Bringas

Ana Bringas

Laredo

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:02

Comenta

El Colegio de Educación Especial Pintor Martín Sáez de Laredo ha vivido este martes una mañana caótica. El profesorado llegó a primera hora al centro ... educativo y se encontró con una desagradable «sorpresa»: una nota en la que la empresa distribuidora Nortegas comunicaba el corte del suministro por «impago» del Ayuntamiento. Según los docentes, el Consistorio «estaba avisado desde agosto». Sin embargo, desde la Administración Local han atribuido el 'apagón' «a un problema de comunicación entre la comercializadora, Naturgy, y la distribuidora citada». De hecho, han explicado, «la licitación del contrato de suministro venció en septiembre y mientras tanto, el Consistorio contaba con un contrato temporal que seguía vigente».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece Federico Cobo San Miguel, CEO de Cisternas Cobo, a los 69 años de edad
  2. 2

    Dolor en la despedida de Pau, Borja y Álex
  3. 3 Encuentran muerto al piragüista desaparecido en el pantano del Ebro
  4. 4

    «Fran era una persona con una profundidad impresionante y un corazón bondadoso»
  5. 5

    Un nuevo incendio en los garajes de El Alisal pone en alerta a los vecinos: «Tenemos miedo»
  6. 6 El Icass quita las competencias a una funcionaria por el «peligro» de perder 7 millones en subvenciones
  7. 7 Cantabria, en alerta por tormentas y olas de hasta cinco metros
  8. 8

    Fallece un hombre de 58 años tras despeñarse su vehículo en Los Tojos
  9. 9

    Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad en el accidente mortal de Cabezón de la Sal
  10. 10

    El marido de la teniente de alcalde de Limpias demanda al Ayuntamiento por un plan urbanístico paralizado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El colegio especial de Laredo, dos horas sin calefacción por un «impago»

El colegio especial de Laredo, dos horas sin calefacción por un «impago»