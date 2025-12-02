El colegio especial de Laredo, dos horas sin calefacción por un «impago»

El Colegio de Educación Especial Pintor Martín Sáez de Laredo ha vivido este martes una mañana caótica. El profesorado llegó a primera hora al centro ... educativo y se encontró con una desagradable «sorpresa»: una nota en la que la empresa distribuidora Nortegas comunicaba el corte del suministro por «impago» del Ayuntamiento. Según los docentes, el Consistorio «estaba avisado desde agosto». Sin embargo, desde la Administración Local han atribuido el 'apagón' «a un problema de comunicación entre la comercializadora, Naturgy, y la distribuidora citada». De hecho, han explicado, «la licitación del contrato de suministro venció en septiembre y mientras tanto, el Consistorio contaba con un contrato temporal que seguía vigente».

Sea como fuere, el corte de la calefacción y la imposibilidad de utilizar las cocinas del comedor obligó a suspender la actividad escolar y se decidió enviar a casa a los más de setenta alumnos del colegio. Algunos todavía no habían llegado al centro y el autobús escolar tuvo que darse la vuelta en pleno trayecto. La situación enfadó a los docentes. «Son alumnos con necesidades especiales. Muchas familias han tenido que abandonar hoy sus trabajos para poder atenderlos. ¿A quién piden explicaciones? ¿Sobre quién recae esto?», cuestionaba visiblemente indignada una docente.

Así las cosas, el claustro se organizó para dirigirse a pie hacia el Ayuntamiento en una especie de protesta improvisada con pancartas, cacerolas y panderetas. En el camino fueron interceptados por la concejala de Educación, Laura Recio, y el edil Benito Ortiz, ambos de Ola Cantabria, acompañados por Ricardo Lombera (PRC). Finalmente, la manifestación se quedó en los soportales de la Calle Marqués de Comillas, donde los docentes desplegaron sus pancartas, en las que podía leerse: «Cepee Pintor Martín Sáez cerrado por impago» y «Capacidades diferentes derechos».

Allí mismo, Recio habló con el claustro y atribuyó el problema a la falta de comunicación entre ambas promotoras, además de asegurar que hay un contrato temporal en vigor. «A la Concejalía -han explicado- también le ha pillado por sorpresa. No piensas que lo van a cortar en un colegio especial. Además, tenemos un email que confirma el contrato temporal. No nos lo esperábamos», declaró.

Ampliar Profesores habalndo con los ediles del Ayuntamiento de Laredo.

Según Recio, desde primera hora de la mañana han estado intentando resolver la incidencia y el suministro quedó restablecido dos horas y media después. «Me pongo en su lugar y entiendo su enfado», lamentó.

«La gota que ha colmado el vaso»

El corte de gas ha sido «la gota que ha colmado el vaso», lamentaron los docentes. Enfadados, algunos recriminan a los concejales que «podríamos salir a quejarnos todas las semanas». Goteras, ausencia de un patio cubierto, columpios en mal estado, instalaciones que provocan resbalones y accidentes… «Es vergonzoso», asevera un docente, y otro zanja que «a partir de hoy este centro tiene que ser prioritario».