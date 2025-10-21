Campoo de Yuso proyecta la mejora de los accesos a la ermita de Nuestra Señora de las Nieves La licitación de la obra parte con un presupuesto de 141.127 euros y un plazo de ejecución de dos meses y medio

Campa y acceso a la ermita de Nuestra Señora de las Nieves.

El Ayuntamiento de Campoo de Yuso ha licitado el proyecto de mejora de la carretera de acceso a la ermita de Nuestra Señora de las Nieves, en Monegro, con un presupuesto de partida de 141.127 euros y un plazo de ejecución de dos meses y medio.

El objetivo es abordar las obras necesarias para rehabilitar el firme existente de la carretera e implantar un sistema de drenaje pluvial eficiente que garantice la adecuada evacuación de aguas, y que a su vez contribuya a mejorar las condiciones de la infraestructura viaria existente, como señala un plan que afrontará el reacondicionamiento de una carretera de cerca de 700 metros de longitud que discurre desde el enlace con la carretera CA-171, atravesando Monegro, hasta el límite norte del casco urbano, enlazando con un camino de servicio que llega a la ermita.

El proyecto previo ya advierte del deterioro del pavimento y de los problemas de drenaje por el riesgo de asentamientos importantes, corrimientos de tierra y dificultades para canalizar las aguas pluviales, así como pendientes superiores al 20%.

Detalla la extensión del nuevo firme y el sistema de drenaje a incluir, una cuneta de evacuación, un colector de recogida de aguas pluviales conectado mediante imbornales y arquetas y un pozo de tormentas.

Habrá una zona habilitada para aparcamiento donde se instalarán los bordillos de hormigón y rollizos de madera torneada como elementos de confinamiento.

Señalización vertical y horizontal

La obra incluye la instalación de señales verticales de paso de animales, ceda el paso, doble sentido y stop, junto a las marcas viales necesarias (marchado de flechas, inscripciones, marcas viales longitudinales y transversales).

