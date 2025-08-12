La diseñadora local Leire González, ganadora del cartel de San Mateo 2025

E.T. Reinosa Martes, 12 de agosto 2025, 20:26 Comenta Compartir

La diseñadora campurriana Leire González ha resultado ganadora del concurso del cartel anunciador de la próxima edición de las fiestas patronales de la capital campurriana. Bajo el lema, 'San Mateo nos une', la autora trata de expresar el espíritu de una fiesta con mucha tradición popular, en cuyo diseño se reflejan todos los actos centrales como las carrozas artísticas o el Día de Campoo, ambas declaradas fiestas de Interés Turístico Regional.

Según explica el Ayuntamiento en un comunicado, la autora campurriana ha logrado el premio que entrega este certamen con un trabajo en el que ha querido expresar «cómo se viven nuestras fiestas y la pasión que sentimos los campurrianos por el lugar en el que vivimos. Es un privilegio vivir en Campoo».

Graduada en Diseño Gráfico, actualmente cursa un master en Creatividad Publicitaria. Ha trabajado en agencias de publicidad y diferentes estudios, aunque con lo que mas disfruta es, dice, «haciendo proyectos personales como este cartel», destaca.

En esta ocasión, el premio del Concurso de carteles de San Mateo 2025 asciende a un importe de 700 euros.