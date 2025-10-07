Ningún vehículo escapará al control de las cámaras en Reinosa

Nacho Cavia Reinosa Martes, 7 de octubre 2025, 20:26 Comenta Compartir

Los conductores en Reinosa tienen un nuevo compañero de viaje para mejorar su seguridad y la de los peatones, un sistema de cámaras inteligentes de tráfico que ha instalado ya el Ayuntamiento en diferentes puntos «neurálgicos» de la localidad para un mejor y mayor control de la circulación. Un sistema que «repercutirá positivamente en la fluidez del tránsito de vehículos y peatones en las vías principales de la ciudad» y, en consecuencia, «contribuirá a reforzar la seguridad ciudadana», según ha declarado el alcalde, José Luis López Vielba.

Se trata de un servicio de videovigilancia integrado por ocho cámaras «capaces de obtener imágenes de alta resolución para detectar vehículos en cualquier condición meteorológica y de iluminación, las 24 horas del día». Además, permite «la monitorización en tiempo real de todos los dispositivos y contará con sistemas de almacenamiento de imágenes, que va a ayudar en investigaciones posteriores y en el seguimiento de incidencias», por lo que, «se optimizarán los flujos de tráfico y se contribuirá a la prevención de la delincuencia».

Las nuevas cámaras de videovigilancia integran un «sistema avanzado de circuito cerrado de televisión» que «consta de equipos de comunicación y una plataforma de gestión municipal», que además de mostrar imágenes de la matrícula de los vehículos, ofrece, junto con la fecha y hora de la identificación, una información muy detallada sobre el tipo de vehículo, el color o la marca. El alcalde de Reinosa ha apuntado que «la ubicación de los dispositivos se ha definido tras un análisis efectuado por la Policía Local y Solfix Engineering, empresa proveedora del servicio», a la que se le adjudicó el contrato por un importe de 18.145 euros, «siendo posible el cambio de ubicación si fuera preciso».

Más agentes de policía

Pero el Ayuntamiento no quiere quedarse ahí, y ya estudia nuevas medidas en el ámbito de la seguridad ciudadana, como adelantó López Vielba, que puso énfasis en otro plan de acción, la ampliación de la plantilla de la Policía Local. «Actualmente estamos desarrollando el proceso selectivo para poder contar con seis agentes y cubrir una plaza de subinspector». Además, el regidor anunció que «se tiene previsto habilitar tres plazas de oficial de policía por promoción interna, con lo que la plantilla estará suficientemente dotada, a falta de cubrir las vacantes que puedan surgir fruto de la promoción interna o de procesos de movilidad de agentes a otros municipios». Uno de los grandes temores de un Ayuntamiento que ha visto como las plazas que ofertaba servían como trampolín a otros lugares.