«Nuestro objetivo es incorporar más remeras»

Sonia Saiz, presidenta del C.D.E. Estelas Rosas, está al frente de este club formado por mujeres supervivientes de cáncer de mama, que ya tienen un barco con el que competir BLANCA CARBONELL Reinosa Domingo, 11 noviembre 2018

El C.D. E. Estelas Rosas es un club de 'Dragon Boat', que es un estilo de remo, formado por mujeres supervivientes de cáncer de mama. Sonia Saiz es la presidenta de esta entidad, ubicada en Campoo de Yuso.

-¿Cómo surgió la iniciativa de poner en marcha el Estelas Rosas?

-Hace un par de años me enteré a través de una fisioterapeuta de que querían crear aquí en Cantabria un equipo de 'Dragon Boat', porque ya habían visto este tipo de experiencias en Venecia. Me puse en contacto con las personas que tenían la iniciativa, y con la Asociación Española contra el Cáncer, y salieron dos grupos que finalmente se juntaron. Empezamos remando en Santander, porque no había barcos dragones aquí. Creamos allí el equipo hasta que la Asociación Española de Dragon Boat nos cedió una embarcación de 22 plazas que trajimos aquí al Pantano del Ebro. Ahora acabamos de estrenar nuestro propio barco.

-¿Ha sido difícil conseguir la embarcación?

-Mucho. Hemos organizado muchos eventos, muchas ventas, hemos conseguido también donaciones,... y al final, el proyecto Leader Campoo Los Valles es el que nos dio el último impulso.

-¿Cuáles son ahora sus objetivos?

-Remar y que vengan más chicas, porque esto está abierto a todo el mundo. De hecho el día de la botadura de nuestra embarcación promovimos que lo probara todo el mundo que fue. Nuestra idea es que en nuestro equipo vengan más chicas que estén superando o hayan superado ya la enfermedad, y si sigue habiendo demanda porque le gusta a la gente que haya más equipos. La intención es fomentar el deporte, la vida sana y el no quedarse en casa recreándose en las cosas malas. Es una actividad deportiva que es positiva.

-¿Qué es el 'Dragon Boat'?

-Es una rama del piragüismo en la que se rema como los canoístas que van con la rodilla apoyada y una pala larga, pero la diferencia es que vas sentada. Las embarcaciones pueden ser de doce o de veintidós plazas. La diferencia con otro tipo de embarcación es que ésta tiene origen asiático, y es muy llamativa porque tiene una cabeza de dragón, una cola de dragón y un tambor, que va marcando el ritmo.

-¿Es el Pantano del Ebro un lugar adecuado para su práctica?

-Sí. Estas embarcaciones no son como las traineras. La parte del casco no se mueve con el oleaje, por lo que está destinada a aguas tranquilas, porque es muy plano por debajo.

-¿Tienen previsto organizar alguna competición?

-Sí, nos gustaría. Es algo que hemos estado hablando con el alcalde de Campoo de Yuso, Eduardo Ortiz.

-¿Qué necesidades tienen en Estelas Rosas?

-Como empezamos de una forma tan rústica, ahora mismo pedimos poco. Nuestra principal necesidad era el barco, que ya tenemos, y un sitio donde guardarlo, un espacio donde guardar las cosas. Ahora lo que necesitamos principalmente es relativo al mantenimiento del barco.

-¿Qué valor terapéutico tiene para ustedes el 'Dragon Boat'?

-En cuanto al aspecto físico, ayuda a prevenir el linfedema, porque ayuda a que el drenaje se haga de forma natural. Si ya tienes el linfedema, ayuda a que se mantenga o mejore. Sí que se nota. Además mejoras todo, porque no ejercitas solamente el tronco superior, sino también el inferior. Por otro lado, psicológicamente, el estar al aire libre, con gente que está pasando o ha pasado lo mismo que tú, pero sin recrearse en el problema sino normalizándolo, siempre es positivo. No hemos escogido este deporte por casualidad, sino que este tipo de equipos existen hace veintidós años, trece en España.

-Además de la práctica deportiva, ¿qué otras iniciativas ponen en marcha?

-Hasta ahora nos hemos limitado al 'Dragon Boat', pero ahora que hemos logrado la botadura de nuestro barco, queremos organizar y colaborar en actividades solidarias, no solo relacionadas con el cáncer, sino en general. Si logramos algún patrocinio para el mantenimiento de nuestro barco sería estupendo, pero nuestro objetivo no es recaudar, si no colaborar. Lo que recaudamos en el acto de la botadura, fue destinado íntegramente para el Instituto de Investigación Sanitaria de Valdecilla (Idival).