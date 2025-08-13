Valdeprado del Río renovará su abastecimiento de agua en 2026 tras una inversión de unos 200.000 euros

El próximo año concluirán varias obras en infraestructuras hidráulicas en Valdeprado del Río que, en su conjunto, supondrán la «mejora integral» del abastecimiento a este ... municipio y sumarán una inversión cercana a 200.000 euros. Con estas actuaciones, se pondrán fin a los problemas de abastecimiento tanto en cantidad como calidad que afectan a algunas captaciones y depósitos de este núcleo.

En el corto plazo, se llevarán a cabo dos proyectos, cada uno de cerca de 50.000 euros, que cuentan con un plazo de ejecución de dos meses. Uno de ellos prevé actuaciones en Hormiguera, Sotillo, San Vitores y Barruelo y será adjudicado próximamente con la intención de que las obras arranquen en las próximas semanas. El otro proyecto, que licitará el Ayuntamiento y financiará el Gobierno a través del Plan de Obras Municipales, incluye obras en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Malataja y acondicionamiento del acceso al depósito de Reocín de los Molinos.

Así lo detalló este miércoles el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, quien aprovechó su visita al municipio para anunciar que el Ejecutivo cántabro licitará, una vez que el ayuntamiento realice los trámites previos, las obras necesarias para la modificación del bombeo general de Valdeprado del Río. «Es un proyecto que supondrá una inversión de 96.700 euros», añadió.

Nuevos viales

En su paso por Valdeprado del Río, el titular de Fomento también inauguró dos obras en viales en el municipio, que suman una inversión cercana a los 80.000 euros. Según explicó, el Gobierno ha llevado a cabo el acondicionamiento y mejora de dos viales en Arroyal de los Carabeos, circundantes con la plaza del Ayuntamiento y la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que presentaban «un mal estado de conservación lo que provocaba abundantes fisuras, baches e irregularidades», apuntó.

Además, el Gobierno regional, junto al Ayuntamiento, ha ejecutado obras por 13.175 euros en un vial de unos 450 metros en el núcleo urbano de Hormiguera y que ha incluido la mejora del acceso al cementerio de la localidad.

A estas obras, se suman los trabajos que Fomento ha realizado en el acceso a la depuradora de Laguillos, también en Valdeprado del Río, donde ha limpiado y dresbrozado el camino, y ha procedido a la mejora estructural del firme. También, se desbrozó las carreteras municipales que conectan Aldea de Ebro con Mediadoro y Bustidoño, así como de los accesos y entornos de los núcleos rurales de Reocín de los Molinos y Aroco.