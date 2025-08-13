El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vista del Parque Demoroso, en Valdeprado del Río, desde la ermita de Santa María. Sane

Valdeprado del Río renovará su abastecimiento de agua en 2026 tras una inversión de unos 200.000 euros

En su visita al municipio, el titular de Fomento, Roberto Media, inauguró dos obras en viales, por 80.000 euros, debido al «mal estado de conservación» en el que se encontraban anteriormente

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:38

El próximo año concluirán varias obras en infraestructuras hidráulicas en Valdeprado del Río que, en su conjunto, supondrán la «mejora integral» del abastecimiento a este ... municipio y sumarán una inversión cercana a 200.000 euros. Con estas actuaciones, se pondrán fin a los problemas de abastecimiento tanto en cantidad como calidad que afectan a algunas captaciones y depósitos de este núcleo.

