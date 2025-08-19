El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pablo Antuñano compatibilizará su nueva responsabilidad en Madrid con la que viene desempeñando en el Ayuntamiento castreño. DM

Castro reorganiza su equipo de Gobierno tras el nombramiento de Pablo Antuñano como diputado nacional

El edil relevará en la cámara a Pedro Casares y compatibilizará el cargo con las concejalías de Industria y Régimen Interior del Ayuntamiento castreño

Ana Bringas

Ana Bringas

Castro Urdiales

Martes, 19 de agosto 2025, 10:37

El concejal socialista de Castro Urdiales Pablo Antuñano sustituirá en el Congreso de los Diputados a Pedro Casares, nombrado este mes delegado del Gobierno en ... Cantabria. Antuñano, número tres en la lista de los socialistas cántabros a la Cámara Baja, tomará posesión de su escaño cuando se reinicien los plenos en septiembre.

