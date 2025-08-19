Castro reorganiza su equipo de Gobierno tras el nombramiento de Pablo Antuñano como diputado nacional

El concejal socialista de Castro Urdiales Pablo Antuñano sustituirá en el Congreso de los Diputados a Pedro Casares, nombrado este mes delegado del Gobierno en ... Cantabria. Antuñano, número tres en la lista de los socialistas cántabros a la Cámara Baja, tomará posesión de su escaño cuando se reinicien los plenos en septiembre.

Así, el edil compatibilizará su nueva responsabilidad en Madrid con la que viene desempeñando en el Ayuntamiento castreño, donde pasará a asumir el área de Industria y Régimen Interior, sin percibir remuneración adicional por sus funciones municipales, según ha informado el Consistorio.

En paralelo, la corporación local ha llevado a cabo una reorganización de áreas de gobierno en el ala socialista. La concejala Alba Muro, que gestionaba Hostelería y Comercio, incorporará además las áreas de Hacienda y Contratación, que hasta este momento estaban bajo la responsabilidad de Antuñano. De esta forma, Muro, que entró en la corporación en enero de 2025 tras la salida de Nerea San Miguel Maquiera, pasa a desempeñar cuatro competencias, con lo que «asume un papel central en la gestión de las finanzas municipales y en los procesos administrativos».

Por su parte, la concejala Dely Vélez, que venía gestionando las áreas de Turismo, Patrimonio y Archivo, sumará también el área de Mercado, hasta ahora vinculada a la estructura asumida por Muro.

La alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, ha explicado que esta reorganización «responde a la necesidad de garantizar que cada área esté atendida con la máxima dedicación y compromiso, reforzando el funcionamiento del equipo de gobierno».