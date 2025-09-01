El pleito por el colegio El Pedregal de Castro se extingue

El sindicato STEC, la AMPA (Asociación de Madres y Padres) del colegio El Pedregal de Castro Urdiales y tres docentes han decidido desistir del recurso ... judicial que habían presentado contra la decisión de la Consejería de Educación de cerrar este centro escolar. La medida supone un paso atrás en la lucha que durante meses mantuvieron familias, profesorado y sindicatos en defensa de la continuidad del colegio, cuya actividad cesó al finalizar el pasado curso. El portavoz de STEC Diego San Gabriel ha explicado en declaraciones a El Diario Montañés que «no tenía sentido jurídico seguir en el proceso» después de que el tribunal desestimara el argumento principal de la demanda, centrado en el derecho de las familias a elegir el modelo educativo de sus hijos.

Y es que una de las bases del conflicto ha sido que, según el sindicato, los menores fueron reubicados «arbitrariamente» en otros centros de Castro que no mantienen el mismo proyecto pedagógico.

Este conflicto arrancó en marzo, cuando el Gobierno regional anunció el cierre del centro tras la decisión del patronato de la Fundación Barquín —propietaria del inmueble— de no renovar el contrato de alquiler, cifrado en 20.000 euros anuales. La Consejería planteó entonces la redistribución del alumnado en otros colegios de Castro Urdiales, lo que provocó una fuerte contestación social.

El portavoz de STEC: «No tenía sentido jurídico seguir en el proceso»

Durante semanas, las familias se movilizaron instalando pancartas con lemas como 'Nuestra escuela no se vende' o 'Somos niños, no números' y organizaron concentraciones frente al Ayuntamiento que llegaron a congregar a centenares de personas. Una de las iniciativas más visibles fue la campaña de recogida de firmas, impulsada por el AMPA, que en tan solo 48 horas logró reunir 2.000 apoyos, superando finalmente las 11.300 rúbricas presentadas en el Parlamento de Cantabria. Para las familias, ello simbolizó el respaldo masivo a su causa y el rechazo a la decisión de la Consejería de Educación, que consideraban perjudicial para la pedagogía de El Pedregal.

En el ámbito judicial, AMPA, STEC y algunos docentes solicitaron la suspensión cautelar de la medida, con el objetivo de que los alumnos pudieran volver a matricularse en el colegio de cara al curso que está a punto de empezar. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) rechazó esa petición, argumentando que no se había vulnerado el derecho a la educación y que la Consejería actuaba dentro de sus competencias.

La retirada del recurso judicial se interpreta como la victoria definitiva del Gobierno regional en el conflicto, que cierra la puerta a la continuidad de El Pedregal. Educación ha defendido en todo momento que el cierre se debe a la decisión de la Fundación de resolver el contrato de arrendamiento. Sin embargo, está integrada por cargos políticos del PP, representantes de Educación y del ICASS, además del párroco de la Iglesia de Santa María y la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán.