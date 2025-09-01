El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Varios de los alumnos del colegio durante una de las protestas por el cierre. DM

El pleito por el colegio El Pedregal de Castro se extingue

La AMPA, el sindicato y tres docentes retiran la demanda a Educación, después de que el TSJC rechazara suspender cautelarmente la decisión de cerrar el centro y suprimir las plazas de profesorado

Ana Bringas

Ana Bringas

Castro Urdiales

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:49

El sindicato STEC, la AMPA (Asociación de Madres y Padres) del colegio El Pedregal de Castro Urdiales y tres docentes han decidido desistir del recurso ... judicial que habían presentado contra la decisión de la Consejería de Educación de cerrar este centro escolar. La medida supone un paso atrás en la lucha que durante meses mantuvieron familias, profesorado y sindicatos en defensa de la continuidad del colegio, cuya actividad cesó al finalizar el pasado curso. El portavoz de STEC Diego San Gabriel ha explicado en declaraciones a El Diario Montañés que «no tenía sentido jurídico seguir en el proceso» después de que el tribunal desestimara el argumento principal de la demanda, centrado en el derecho de las familias a elegir el modelo educativo de sus hijos.

