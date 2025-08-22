El Tribunal Superior rechaza la suspensión del cierre del colegio El Pedregal en Castro

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado las solicitudes de familias, docentes y sindicatos para suspender cautelarmente el cierre del colegio ... público El Pedregal, ubicado en Castro Urdiales. Así lo recogen los magistrados en un auto fechado el 21 de agosto, en el que desestiman las pretensiones presentadas por el AMPA del centro, el sindicato STEC y tres profesores. Es la segunda victoria del Gobierno en los tribunales, ya que el TSJC también rechazó las medidas cautelares ncontra la supresión de plazas en el centro.

Los demandantes recurrieron el decreto del Gobierno regional que modifica la red de centros de Educación Infantil y Primaria de Cantabria para el próximo curso académico, incluyendo la desaparición de ocho escuelas infantiles, entre ellas El Pedregal. La medida, en este caso, se debe a que la Fundación Barquín Hermoso, propietaria del edificio que alberga el colegio, no renovará la cesión del inmueble a la Consejería de Educación.

El TSJC subraya que la «mera posibilidad» de perder el edificio constituye un «sostén objetivo» para que la Consejería de Educación modifique la estructura de centros, suprimiendo el colegio de Castro y reubicando a los alumnos en otros colegios del mismo municipio. La Sala también recuerda que la supresión de un centro educativo, «lo mismo que su creación», es una «decisión administrativa» y «no vinculada jurídicamente a la actuación de terceros».

En cuanto al impacto del cierre, los magistrados señalan que solo podría perjudicar a las familias y docentes si se vulnerara el derecho a la educación o se dificultara la escolarización en condiciones «razonables de accesibilidad y calidad». El auto concluye aportando un dato económico, y es que, tal y como explica, «el mantenimiento del centro no es necesario y su cierre supone un ahorro anual para la administración educativa de 544.742 euros».

En este sentido, cabe recordar que el CEIP El Pedregal se encuentra en el centro de un conflicto político y judicial desde hace meses. La alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, denunció el cierre ante los tribunales y ha pedido la dimisión del consejero de Educación, Sergio Silva. Por su parte, Silva insistió en que la decisión de cerrar el centro «es totalmente legal y no vulnera el derecho a la educación». El consejero apeló a la «responsabilidad de las partes implicadas por el bienestar de los alumnos», que ya han sido escolarizados en los otros cinco colegios de Castro. «La decisión de suprimir el centro El Pedregal se enmarca en la potestad que tiene la Administración de organizar los recursos públicos de los que dispone», recordó el titular de Educación.