Fachada del CEIP El Pedregal de Castro Urdiales, que permanecerá cerrado. DM

El Tribunal Superior rechaza la suspensión del cierre del colegio El Pedregal en Castro

El consejero de Educación defiende que es una decisión «absolutamente legal» y pide responsabilidad por el bien de los alumnos

Ana Bringas

Ana Bringas

Castro Urdiales

Viernes, 22 de agosto 2025, 19:10

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado las solicitudes de familias, docentes y sindicatos para suspender cautelarmente el cierre del colegio ... público El Pedregal, ubicado en Castro Urdiales. Así lo recogen los magistrados en un auto fechado el 21 de agosto, en el que desestiman las pretensiones presentadas por el AMPA del centro, el sindicato STEC y tres profesores. Es la segunda victoria del Gobierno en los tribunales, ya que el TSJC también rechazó las medidas cautelares ncontra la supresión de plazas en el centro.

