El Astillero estrena ludoteca la primera semana de septiembre

Las familias de El Astillero cuentan con una última oportunidad de conciliación antes de que comience el curso escolar. Por primera vez en el municipio, ... del 1 al 5 de septiembre, se establecerá una ludoteca de conciliación en el centro municipal Finca del Ingles. Los niños podrán disfrutar de diferentes actividades en horario matinal, con un horario flexible. Desde las 08.00 hasta las 10.00 horas para comenzar las actividades y con salida a partir de las 13.00 con máximo hasta las 15.00 horas.

Una oportunidad más antes del inicio de las clases para participar de esta iniciativa que se enmarca en el Plan Corresponsables. De hecho, como aseguró la concejal de Cultura, Ana Cañas, «en la recta final de las vacaciones de verano, hemos querido llevar a cabo esta semana de ludoteca adicional para enlazar la actividad con la vuelta al cole a mediados de septiembre».

La iniciativa es una de las novedades que presenta el Consistorio en materia de conciliación familiar. Y es que, como adelantó Cañas, va a ser «la primera de una gran batería de novedades que pronto daremos a conocer y que, por ahora, ampliarán las opciones de conciliación para nuestras familias».

¿Quiénes pueden participar? La ludoteca está dirigida a niños de entre primero de Educación Infantil -es decir, cuatro años-, hasta sexto de primaria -once o doce años-. Además, tal y como aseguró el equipo de gobierno en un comunicado, para la selección de los admitidos al programa, «se seguirá el procedimiento municipal que prioriza a las familias con mayores necesidades de conciliación y a los menores empadronados». Las plazas disponibles son un total de 70, de las cuales, cinco están reservadas para determinados casos derivados por el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Las familias que quieran acceder al programa lo pueden hacer desde la web municipal, rellenando un formulario, o presencialmente en el Almacén de las Artes. Además, es imprescindible la presentación de la documentación que indica el Consistorio. El precio de la ludoteca municipal será de 30 euros para periodos de hasta cinco días.

Pero no es todo. A lo largo del año, el Consistorio ha impulsado más programas de conciliación para las familias del municipio, con actividades como la ludoteca, pero también con servicios adicionales que se ofrecen en el centro municipal. Por ejemplo, periodos de campus de ver ano o la posibilidad de celebrar cumpleaños infantiles en las instalaciones del Ayuntamiento, entre otras.