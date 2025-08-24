El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El alcalde durante una de las visitas a la Ludoteca municipal. DM

El Astillero estrena ludoteca la primera semana de septiembre

La iniciativa, que se enmarca en el Programa Corresponsables, ofrece 70 plazas y «ampliará las opciones de conciliación para nuestras familias»

Á. M.

El Astillero

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

Las familias de El Astillero cuentan con una última oportunidad de conciliación antes de que comience el curso escolar. Por primera vez en el municipio, ... del 1 al 5 de septiembre, se establecerá una ludoteca de conciliación en el centro municipal Finca del Ingles. Los niños podrán disfrutar de diferentes actividades en horario matinal, con un horario flexible. Desde las 08.00 hasta las 10.00 horas para comenzar las actividades y con salida a partir de las 13.00 con máximo hasta las 15.00 horas.

