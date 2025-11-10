El Astillero poda sus árboles El Ayuntamiento recuerda que sigue un calendario ajustado a las necesidades de cada especie y espacio dentro del municipio

Lucía Alcolea Santander Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:42

Llega el otoño y los ayuntamientos empiezan a podar sus árboles. El Astillero está llevando a cabo la campaña de poda y mantenimiento del arbolado urbano, «la actuación planificada de cada otoño en distintas zonas de El Astillero y Guarnizo». La empresa responsable del servicio de Parques y Jardines se está ocupando de las labores «atendiendo a criterios técnicos de mantenimiento, seguridad y conservación de las especies».

Las actuaciones afectan tanto a árboles de gran porte como a ejemplares con un cometido quizá más ornamental, ubicados en parques, calles y zonas verdes del municipio. «El objetivo es preservar el equilibrio entre naturaleza y entorno urbano», ha explicado el concejal del área, Óscar Osorio.

El Ayuntamiento recuerda que estas labores se desarrollan cada año siguiendo un calendario ajustado a las condiciones de cada especie y espacio, dentro del compromiso municipal con el mantenimiento y cuidado del entorno natural.