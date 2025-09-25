El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Infografía del proyecto del PSIR del Parque Empresarial y Empresarial de Laredo. DM

El alcalde de Laredo no garantiza su apoyo a la segunda fase del PSIR del polígono industrial

Los afectados piden un encuentro con Buruaga tras la reunión mantenida con el regidor del PP y cuestionan el poco tiempo para presentar alegaciones

Ana Bringas

Ana Bringas

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:14

Estos días se suceden los encuentros sobre el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) de La Pesquera, una iniciativa urbanística impulsada por el Gobierno ... de Cantabria para desarrollar un gran parque industrial en Laredo que ha levantado una polvareda de contestación. El martes, el alcalde Miguel González (PP) se entrevistó con los afectados y les mostró su buena disposición a escuchar sus reivindicaciones; anteriormente, en declaraciones a El Diario Montañés, el regidor dejó claro que defiende la ejecución de la primera fase –algo más de 200.000 metros cuadrados– por considerar que «Laredo necesita» este tipo de suelo «para atraer empresas y generar empleo», pero también sugirió que la segunda fase –otros 300.000 metros cuadrados– podría no contar con su apoyo.

