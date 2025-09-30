Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección

Las máquinas comenzaron este lunes a tumbar Villa Mercedes. La emblemática casona montañesa, construida a inicios del siglo pasado y ubicada en pleno barrio de ... San Lorenzo en Laredo, encara su último capítulo tras dos décadas de controversias urbanísticas en la villa a su costa.

El origen del conflicto se remonta al convenio firmado en 2006 entre el Ayuntamiento y los propietarios de la céntrica finca, ubicada en confluencia de las calles Martínez Balaguer y Comandante Villar. Dicho acuerdo, que fue ratificado posteriormente en 2014, contemplaba la cesión gratuita del inmueble al Consistorio a cambio de compensaciones urbanísticas en el resto de la parcela. Un trato que abría la puerta a que el edificio se destinara a fines sociales o culturales, lo que garantizaría su conservación en el patrimonio municipal.

Pero esta operación quedó sin efecto este verano, tras un largo proceso administrativo que culminó con la resolución aprobada en el Pleno del pasado 31 de julio: entonces se dejó sin vigencia el antiguo convenio urbanístico que aseguraba la conservación de Villa Mercedes y su cesión sin coste al municipio. Esta decisión otorgó a los propietarios la plena disposición sobre la finca y les permitió decidir sobre su uso y destino, incluida la intención de derribarla sin restricciones por parte del Consistorio.

Así, a pesar de los intentos de la oposición por frenar la demolición mediante alegaciones y propuestas de conservación, las máquinas iniciaron este lunes los trabajos para derribar la casona. El desenlace se había venido gestando durante décadas y ahora esta acción ha generado nuevamente debate, en esta ocasión de la mano de Izquierda Unida (IU). Su coordinador local, Alberto Ortiz, ha criticado al Ayuntamiento por haber autorizado el derribo «sin haber resuelto previamente un recurso que planteaba su conservación». El político detalla que IU presentó en tiempo y forma un recurso de reposición contra el acuerdo aprobado en la sesión plenaria de julio que se ha quedado sin respuesta.

Las claves Fin del acuerdo El convenio para la cesión gratuita al Ayuntamiento quedó sin efecto en julio y los propietarios recuperaron el control total sobre el inmueble.

Reacciones IU lamenta lo que tacha de «actuación caciquil» y alerta sobre la pérdida «irreparable» de patrimonio.

Polémica Este verano salió a la luz un contrato de 2014 vinculado a la inmobiliaria de Ramón Arenas (entonces concejal de Urbanismo) para la venta de la parcela, firmado el mismo día que el convenio municipal.

Según Ortiz, esta decisión refleja «una actuación caciquil completamente anómala». Además, desde la agrupación de izquierdas subrayan la gravedad del quebranto patrimonial para la población: «Es una pérdida irreparable del patrimonio arquitectónico de Laredo». Ortiz concluye con un llamamiento a la memoria ciudadana: «Esperamos que los laredanos y laredanas no olviden este atropello y la falta de sensibilidad del alcalde y sus socios».

Un contrato polémico

Villa Mercedes acumula otra polémica que salió a la luz durante el citado pleno de julio. Entonces se dio a conocer un contrato firmado en 2014 que vinculaba a la inmobiliaria de Ramón Arenas, entonces primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo por el PP -actual edil independiente por Unidos x Laredo (UxL)- con la gestión de la venta de la finca. Lo llamativo del caso es que este contrato se firmó el mismo día en que el Ayuntamiento ratificó el convenio urbanístico, lo que generó un evidente conflicto de intereses.

Este acuerdo estipulaba que la inmobiliaria de Arenas recibiría una comisión de 120.000 euros. Finalmente, el contrato nunca se materializó, ya que el convenio urbanístico quedó sin efecto a posteriori. Aun así, el alcalde Miguel González (PP) calificó los hechos de «escandalosos» y exigió la dimisión inmediata de Ramón Arenas, quien a día de hoy continúa formando parte de la Corporación.