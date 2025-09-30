El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las máquinas empezaron este lunes a derribar la emblemática casona del barrio de San Lorenzo en Laredo. DM

Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección

IU acusa al alcalde de autorizar la demolición del inmueble sin haber resuelto previamente un recurso que planteaba su conservación

Ana Bringas

Ana Bringas

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:14

Las máquinas comenzaron este lunes a tumbar Villa Mercedes. La emblemática casona montañesa, construida a inicios del siglo pasado y ubicada en pleno barrio de ... San Lorenzo en Laredo, encara su último capítulo tras dos décadas de controversias urbanísticas en la villa a su costa.

