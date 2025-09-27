Fomento se abre a valorar si la extensión del PSIR de Laredo «es razonable o no»

El consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, evidenció ayer la necesidad de crear suelo industrial en Cantabria, pero adelantó que su Consejería ... está abierta a estudiar «si es necesario todo el suelo industrial» que contempla el PSIR de Laredo con el fin de comprobar si es «razonable».

Media dio a conocer su posicionamiento con respecto a este polémico proyecto, que afecta a 52 hectáreas y 47 viviendas del barrio El Callejo, en una entrevista en Las Mañanas de Asón FM, en la que recordó que el PSIR «es un proyecto heredado» y el actual Gobierno regional «solo le ha dado trámite». También insistió en que su departamento está «abierto al diálogo». «No venimos a fastidiar la vida de nadie. Este es un tema que preocupa y vamos a escuchar a todas las partes para tomar decisiones que sean buenas para todos, también para los vecinos afectados».

Las declaraciones del titular de Fomento coincidieron con la solicitud de la Asociación de Afectados por el PSIR de La Pesquera a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) para obtener una prórroga del plazo de alegaciones. Los firmantes aluden a la «complejidad» y la «abundante información» que han tenido que analizar en apenas 45 días, la mayor parte coincidiendo con el mes de agosto.

En un escrito, la asociación reclama al menos 31 días adicionales, equivalentes al periodo vacacional, para poder presentar alegaciones «más completas y fundamentadas». Además, hacen alusión a «la magnitud del proyecto, unido a la necesidad de asesoramiento jurídico especializado, lo que hace imposible cumplir los plazos con garantías».

Hace falta suelo

La asociación invoca el artículo 32 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo, que permite conceder ampliaciones «por un periodo no inferior a la mitad del plazo inicial y siempre que no se perjudiquen derechos de terceros». Sobre la posible respuesta del Gobierno regional, los afectados se muestran esperanzados, especialmente tras escuchar las palabras del consejero. A este respecto, Media fue claro: «El tiempo que se ha dado es el que marca la legislación vigente», aunque añadió que «se estudiará todo lo que sea razonable y tenga encaje legal».

Sobre el PSIR, el político dijo que es «evidente que hace falta suelo industrial» para atraer empresas a Cantabria y favorecer el desarrollo económico de la región. «Hay muchas empresas que vienen a Cantabria y no tenemos suelos suficientes para ofrecerles, lo que perjudica el futuro de nuestros jóvenes», pero matizó que habrá que estudiar si realmente es necesario «todo ese suelo industrial».

En este sentido, concretó, «vamos a analizar si lo que nos dejaron hecho otros es razonable o no». El titular de Fomento subrayó que «a mí no me pueden pedir que prevarique» e insistió en «que hace falta suelo industrial y se lo podemos demostrar». Media explicó que mantiene contacto regular con el alcalde de Laredo, Miguel González, y que ya ha conversado «largo y tendido» con los afectados durante las fiestas de la Bien Aparecida el pasado 15 de septiembre.