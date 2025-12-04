El gerente de Laredo destaca el «enorme logro» de sumar 29 médicos en dos años

«No soy un político, pretendo poner luz donde yo creo que hay sombras». Partiendo de esa premisa, el gerente del hospital de Laredo, Antonio ... Juan Pastor, compareció ayer en la comisión de salud del Parlamento, a petición del Grupo Regionalista, para dar cuenta de su gestión, muy criticada por la oposición en los últimos meses. Hasta el punto de que el rechazo a una de sus decisiones -el cambio organizativo que afecta a una enfermera de noche y a otra de esterilización- figura incluso en la lista de condiciones del PRC para apoyar el Presupuesto de 2026 .

Pastor aprovechó su intervención para ofrecer «una visión ajustada a la realidad del Hospital de Laredo» y hacer un llamamiento a «cuidar la reputación» del centro, en el que consideró que se han hecho «grandes avances», pese a los factores en contra (retraso en obras, coste del alquiler en la zona, dificultades de contratación...) y a que aún tiene problemas por resolver, como la falta de traumatólogos, que obliga a derivar de viernes a domingo las cirugías de urgencia a Valdecilla, o que solo cuente con un técnico de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) en la franja nocturna. Pero sin esquivar esas complicaciones, el gerente respondió a los asuntos marcados en la solicitud de comparecencia, así como a las preguntas planteadas en el transcurso del debate. Dejó claro que «ningún gerente toma decisiones de forma unilateral», alabó la profesionalidad de su equipo directivo y subrayó como un «enorme logro» haber podido incorporar a «29 médicos en dos años» pese a la competencia que supone no solo tener dos hospitales de superior categoría en Cantabria, sino la cercanía del servicio vasco de salud. Ahí detalló el reparto por especialidades, destacando la mejora de Anestesia y de Neurología, frente al déficit que aún arrastra en Otorrinolaringología. El objetivo de «los criterios técnicos» que marcan su «plan estratégico» es reducir las listas de espera y «se está consiguiendo. Tenemos que mejorar más aún, pero el camino está trazado», añadió.