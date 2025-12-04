El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juan Pastor, gerente de Laredo.

El gerente de Laredo destaca el «enorme logro» de sumar 29 médicos en dos años

Antonio Juan Pastor defiende en el Parlamento su gestión, «una carrera de fondo que ha permitido aumentar la actividad y reducir listas de espera» pese a las «dificultades»

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

«No soy un político, pretendo poner luz donde yo creo que hay sombras». Partiendo de esa premisa, el gerente del hospital de Laredo, Antonio ... Juan Pastor, compareció ayer en la comisión de salud del Parlamento, a petición del Grupo Regionalista, para dar cuenta de su gestión, muy criticada por la oposición en los últimos meses. Hasta el punto de que el rechazo a una de sus decisiones -el cambio organizativo que afecta a una enfermera de noche y a otra de esterilización- figura incluso en la lista de condiciones del PRC para apoyar el Presupuesto de 2026 .

