Laredo afronta la modernización de las calles Derechos Humanos y Francia

El Ayuntamiento de Laredo ha dado un paso más en su plan de modernización urbana con la aprobación del proyecto de asfaltado y reparación del saneamiento en las calles Derechos Humanos y Avenida de Francia, que se extenderá hasta la zona de El Puntal. La actuación, que supondrá una inversión de 1,1 millones de euros, fue aprobada este lunes en Junta de Gobierno Local y saldrá a licitación en las próximas semanas. La previsión, tal y como han detallado desde el Consistorio, es que los trabajos comiencen a ejecutarse a principios de 2026.

La iniciativa «responde a una demanda reiterada de vecinos y visitantes», quienes desde hace años reclamaban una mejora integral tanto en la red de saneamiento como en el estado del firme de estas vías. El objetivo del proyecto es resolver las deficiencias actuales y dotar a la zona de una calzada moderna, segura y cómoda, mejorando así la calidad de vida de los residentes y la experiencia de quienes se acerquen a visitar la villa.

El alcance de la obra incluye la definición de los viales, la reparación del saneamiento y la renovación de la red de drenaje, así como la planificación de nuevas secciones tipo que permitan ordenar y ejecutar los trabajos de forma eficiente. Asimismo, se contemplan intervenciones específicas en plazas y glorietas, que precisan soluciones adaptadas a sus características particulares.

El alcalde de Laredo, Miguel González (PP), ha destacado la importancia de esta obra, que ha calificado como una intervención realmente muy esperada y necesaria que por fin se va a hacer después de muchos años de demanda por parte de los vecinos del Ensanche. A ello ha añadido que con la aprobación del proyecto, el Ayuntamiento «da respuesta a un problema que lleva arrastrando durante años y que no podía seguir así».

Además, González ha afirmado que la zona está viviendo «una transformación sin precedentes» dado que la actuación forma parte de un proceso más amplio de renovación urbana en la localidad. En este sentido, ha destacado proyectos como la renovación integral del Parque de los Tres Laredos, con una inversión de 1,6 millones de euros; o el nuevo paseo marítimo que se ejecutará en varias fases hasta llegar a El Puntal. La primera de ellas contará con 7,5 millones y permitirá, entre otras cuestiones, encauzar el arroyo Mantilla para evitar las recurrentes inundaciones. En total, más de 10 millones de euros se destinarán a modernizar y revitalizar esta parte de la villa pesquera.

«La transformación de Laredo no se construye de un día para otro. No se puede hacer todo a la vez, por eso avanzamos paso a paso, atendiendo cada lugar del municipio y dando respuesta a las necesidades de todos los vecinos», ha señalado el primer edil insistiendo en la idea de que «poco a poco» se está actuando en todas las zonas de la localidad: centro, barrios y Ensanche.

Esta actuación se suma a la primera fase del Plan Director de asfaltado del municipio, que contempla una inversión de 1,6 millones de euros para mejorar y embellecer el firme del centro urbano. Este plan abarca una superficie total de 171.845 metros cuadrados y afecta a calles como Emperador, La Reina, El Tinaco, Travesía de Santa Catalina, José María Pereda, El Pelegrín, Reconquista de Sevilla, Cierro el Solar, Padre Ignacio Ellacuría, la Plaza de Carlos V y diversas áreas periurbanas. Posteriormente, el plan se desarrollará en tres grandes áreas: desde la Puebla Vieja hasta la Plaza Carlos V, de la Plaza Carlos V hasta El Puntal, y finalmente en la zona periurbana.