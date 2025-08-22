Laredo aprueba definitivamente la ordenanza para implantar el estacionamiento regulado El nuevo sistema RAP estará vigente del 1 de junio al 30 de septiembre, así como durante la Semana Santa del próximo año 2026 y contempla zonas azul, verde y naranja con diferentes condiciones de uso

El Ayuntamiento de Laredo ha aprobado de manera definitiva la Ordenanza Reguladora del Servicio Público de Ordenación y Regulación del Aparcamiento en la Vía Pública (RAP), tras resolver las alegaciones presentadas durante el proceso de información pública. La medida, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria este jueves 21 de agosto, tiene como objetivo optimizar el uso del espacio urbano, garantizar la rotación de vehículos y facilitar el estacionamiento a residentes y trabajadores.

El nuevo sistema se aplicará tanto durante la temporada de verano, comprendida entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, como en Semana Santa. Fuera de este periodo, el estacionamiento será libre en todas las zonas reguladas. En este sentido, la ordenanza distingue tres zonas: la azul está destinada a favorecer la alta rotación de vehículos. En ella podrán aparcar todos los usuarios, sean o no residentes, con un tiempo máximo de dos horas y previo pago de la tarifa correspondiente.

La zona verde tiene un uso preferente para residentes, residentes temporales y trabajadores del municipio. Estos perfiles podrán aparcar de manera ilimitada, mientras que el resto de usuarios únicamente podrá hacerlo durante un máximo de dos horas y con el abono de la tarifa establecida.

La zona naranja está orientada a un uso de media y baja rotación. Los residentes, residentes temporales y trabajadores podrán estacionar sin límite de tiempo, mientras que los demás usuarios podrán hacerlo en periodos de hasta doce horas consecutivas mediante el pago correspondiente.

En total, Laredo contará con 6.461 plazas reguladas, de las cuales un 3,8% corresponde a la zona azul, un 72,8% a la zona naranja y un 23,4% a la zona verde. El centro de la villa -sector 1- contará con aparcamientos de los tres colores mientras que el resto de la localidad -sectores 2 y 3 que corresponden desde la Calle de las Camelias hasta el final de la playa- solo dispondrán del naranja. El sistema permitirá el pago mediante parquímetros y aplicaciones móviles, y contempla la exención de tarifas para los residentes empadronados y para los vehículos de personas con movilidad reducida.

En cuanto a los usuarios mencionados en el documento, la ordenanza distingue varios perfiles. Los residentes empadronados en Laredo, que paguen el impuesto de circulación en el municipio, no necesitan realizar ningún trámite, ya que sus matrículas estarán registradas automáticamente para aparcar sin límite en las zonas verde y naranja. Los residentes temporales, propietarios o inquilinos de una vivienda en Laredo que no paguen el impuesto de circulación en el municipio, deben solicitar una autorización aportando su identificación, acreditación de la vivienda y estar al corriente de impuestos y sanciones. Los trabajadores con empleo en Laredo que no sean residentes también deben pedir autorización, presentando su DNI, contrato de trabajo o licencia de actividad y no tener multas pendientes. Ambas autorizaciones requieren el pago de una tasa anual y, si se domicilia, se renuevan automáticamente cada año mientras se cumplan los requisitos.

Descuentos

Por otro lado, la ordenanza permite aplicar descuentos especiales o paquetes de horas para colectivos como comerciantes, hoteles o negocios de hostelería. Además, algunos vehículos estarán exentos de cumplir con la regulación y el pago. Entre ellos los que aparquen en zonas reservadas y señalizadas como carga y descarga, servicios oficiales, vados, espacios reservados, motos, bicicletas o puntos de recarga, los autotaxis mientras estén recogiendo o dejando viajeros y, de forma excepcional, cualquier vehículo que justifique su necesidad y cuente con autorización del Ayuntamiento de Laredo.

Según se indica en el Boletín Oficial de Cantabria la ordenanza entrará en vigor este mismo viernes día 22, es decir, al día siguiente de su publicación. Sin embargo, desde el Ayuntamiento aclaran que la empresa encargada del servicio aún debe adecuar las plazas e instalar las máquinas para implantar la Regulación de Aparcamiento (RAP).